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Ставка 18%: лучший способ сберечь и заработать деньги

Ставка 18%: лучший способ сберечь и заработать деньги - 03.08.2024, ПРАЙМ

Ставка 18%: лучший способ сберечь и заработать деньги

С точки зрения соотношения риска и доходности сейчас самым интересным инструментом сбережения денежных средств выступают вклады. Банки активно предлагают... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T02:02+0300

2024-08-03T02:02+0300

2024-08-03T02:02+0300

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вклады в рублях

богдан зварич

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. С точки зрения соотношения риска и доходности сейчас самым интересным инструментом сбережения денежных средств выступают вклады. Банки активно предлагают накопительные счета, у которых тоже есть плюсы и минусы. Инструменты фондового рынка тоже интересны, но имеют особенности, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.После повышения ключевой ставки до 18% и жесткой риторики Банка России, давшего понять, что возможно еще одно повышение до конца года, на первый план для желающих сохранить и приумножить средства выступили вклады.“Это простой, понятный и низкорисковый инструмент, который благодаря готовности банков привлекать ликвидность под высокие ставки ещё и предоставляет высокую доходность. При этом банки готовы привлекать средства по высоким ставкам на различные сроки. Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств”, - пояснил аналитик.Также можно использовать накопительные счета. Для этого инструмента банки предлагают высокие ставки лишь на первые месяцы, а в дальнейшем для получения повышенных ставок понадобится выполнить определённые условия — например, достичь определенных трат по картам банка. Но даже в этом случае проценты окажутся ниже, чем в рамках первых месяцев. Однако у накопительных счетов есть и свои плюсы — владелец может пополнять его и снимать с него средства без ограничений и без потерь в процентах, выплаченных за предыдущие периоды.Также можно выделить и некоторые инструменты фондового рынка. При текущих высоких ставках в экономике хорошую доходность могут принести облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. Отметим, что данные инструменты имеют более низкие риски вложений по сравнению, например, с акциями.Что касается рынка акций, то данный инструмент несёт повышенные риски при инвестировании денежных средств, обусловленные возможностью снижения цен бумаг. Для получения хорошей доходности необходимо хорошо разбираться в рынке, тщательно подходя к включению в портфель акций тех или иных компаний, которые смогут показать в дальнейшем существенный рост, что позволит получить доходность, сопоставимую с рисками вложений, заключил Зварич.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, банковские вклады, вклады в рублях, богдан зварич, банки