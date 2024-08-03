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Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге
Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге - 03.08.2024, ПРАЙМ
Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге
Длительные поездки на автомобиле — это испытание для глаз, врач-офтальмолог клиники "Будь здоров" Светлана Андросова рассказала порталу "За рулем", как... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:33+0300
2024-08-03T15:33+0300
здоровье
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Длительные поездки на автомобиле — это испытание для глаз, врач-офтальмолог клиники "Будь здоров" Светлана Андросова рассказала порталу "За рулем", как сохранить зрение в дороге.Во время движения мы стараемся не отрывать взгляд от дороги. Длительное пребывание в одном положении, особенно в условиях недостаточной освещённости, при слепящих бликах или в тумане, может привести к усталости глаз.Во время вождения мы часто не замечаем, что моргаем реже обычного. Это может привести к сухости глаз, так как слёзная плёнка, покрывающая роговицу, не успевает восстанавливаться. Кроме того, работающий в автомобиле кондиционер может усилить ощущение сухости глаз.Старайтесь чаще моргать, чтобы увлажнить глаза. Если вы чувствуете сильную сухость, можно использовать слезозаменители низкой вязкости, как отечественного, так и зарубежного производства. Во время длительных поездок не забывайте делать перерывы. Выйдите из автомобиля, немного разомнитесь, чтобы улучшить кровообращение и снять усталость.
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здоровье
Здоровье
15:33 03.08.2024
 
Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге

За рулем: вождение вызывает перенапряжение глаз из-за длительной фиксацией взора

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМужчина за рулем
Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Длительные поездки на автомобиле — это испытание для глаз, врач-офтальмолог клиники "Будь здоров" Светлана Андросова рассказала порталу "За рулем", как сохранить зрение в дороге.
Во время движения мы стараемся не отрывать взгляд от дороги. Длительное пребывание в одном положении, особенно в условиях недостаточной освещённости, при слепящих бликах или в тумане, может привести к усталости глаз.
Во время вождения мы часто не замечаем, что моргаем реже обычного. Это может привести к сухости глаз, так как слёзная плёнка, покрывающая роговицу, не успевает восстанавливаться. Кроме того, работающий в автомобиле кондиционер может усилить ощущение сухости глаз.
Завод по производству автомобилей Renault - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
"За рулем" назвал пять очень проблемных АКПП и на какие авто они ставились
15:12
Старайтесь чаще моргать, чтобы увлажнить глаза. Если вы чувствуете сильную сухость, можно использовать слезозаменители низкой вязкости, как отечественного, так и зарубежного производства. Во время длительных поездок не забывайте делать перерывы. Выйдите из автомобиля, немного разомнитесь, чтобы улучшить кровообращение и снять усталость.
 
Здоровье
 
 
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