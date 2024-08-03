https://1prime.ru/20240803/vozhdenie-850645683.html

Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге

Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге - 03.08.2024, ПРАЙМ

Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге

Длительные поездки на автомобиле — это испытание для глаз, врач-офтальмолог клиники "Будь здоров" Светлана Андросова рассказала порталу "За рулем", как... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T15:33+0300

2024-08-03T15:33+0300

2024-08-03T15:33+0300

здоровье

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Длительные поездки на автомобиле — это испытание для глаз, врач-офтальмолог клиники "Будь здоров" Светлана Андросова рассказала порталу "За рулем", как сохранить зрение в дороге.Во время движения мы стараемся не отрывать взгляд от дороги. Длительное пребывание в одном положении, особенно в условиях недостаточной освещённости, при слепящих бликах или в тумане, может привести к усталости глаз.Во время вождения мы часто не замечаем, что моргаем реже обычного. Это может привести к сухости глаз, так как слёзная плёнка, покрывающая роговицу, не успевает восстанавливаться. Кроме того, работающий в автомобиле кондиционер может усилить ощущение сухости глаз.Старайтесь чаще моргать, чтобы увлажнить глаза. Если вы чувствуете сильную сухость, можно использовать слезозаменители низкой вязкости, как отечественного, так и зарубежного производства. Во время длительных поездок не забывайте делать перерывы. Выйдите из автомобиля, немного разомнитесь, чтобы улучшить кровообращение и снять усталость.

https://1prime.ru/20240803/avtomobili-850645544.html

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здоровье