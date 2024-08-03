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Трамп назвал причину, почему Камала Харрис отказывается от дебатов

Трамп назвал причину, почему Камала Харрис отказывается от дебатов - 03.08.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал причину, почему Камала Харрис отказывается от дебатов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T22:39+0300

2024-08-03T22:39+0300

2024-08-03T22:39+0300

политика

сша

дональд трамп

камала харрис

дебаты

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание участвовать в предложенных им дебатах 4 сентября. "У Камалы Харрис не достаточно ментальных способностей на реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ", — написал Трамп в своей соцсети Truth. По мнению республиканца, вице-президент опасается участия в дебатах на телеканале Fox News, поскольку не сможет отстоять политику открытых границ, высокий уровень инфляции и высокую ключевую ставку ФРС, которые являются характерными чертами администрации действующего президента Джо Байдена.Дональд Трамп считает, что у США не получится вернуть себе статус великой державы, если на выборах победит такой кандидат, как Камала Харрис. Уже несколько недель Трамп и Харрис не могут договориться о дате и месте проведения дебатов. Изначально планировалось, что второй раунд состоится 10 сентября на канале ABC. Однако тогда предполагалось, что в дебатах будет участвовать Джо Байден, который позже отказался от участия в гонке. Поэтому Трамп заявил, что прежние договорённости утратили силу. Телеканал ABC, в свою очередь, обвинил Трампа в симпатиях к демократам и в распространении недостоверной информации.

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сша, дональд трамп, камала харрис, дебаты, выборы в сша