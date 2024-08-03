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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - 03.08.2024, ПРАЙМ
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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - 03.08.2024, ПРАЙМ
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
В Сербии произошёл взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", передает портал издания "Вечерне новости". | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T14:38+0300
2024-08-03T14:38+0300
происшествия
сербия
взрыв
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БЕЛГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. В Сербии произошёл взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", передает портал издания "Вечерне новости". "Крушик" в Валево — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находящееся в государственной собственности."По информации полиции города Валево, на момент взрыва в цеху "Крушик" там находились 20 человек. Из них семь обратились за медицинской помощью с различными травмами", — сообщает портал издания. Однако характер полученных травм не уточняется. Весной в Сербии уже происходил подобный инцидент. Сотрудница оборонного предприятия "Крушик" получила лёгкие ранения в результате взрыва и прошла лечение в больнице.
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сербия
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сербия, взрыв
Происшествия, СЕРБИЯ, взрыв
14:38 03.08.2024
 
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

"Вечерне новости": во взрыве на оборонном заводе в Сербии пострадали 7 человек

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. В Сербии произошёл взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", передает портал издания "Вечерне новости".
"Крушик" в Валево — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находящееся в государственной собственности.
"По информации полиции города Валево, на момент взрыва в цеху "Крушик" там находились 20 человек. Из них семь обратились за медицинской помощью с различными травмами", — сообщает портал издания. Однако характер полученных травм не уточняется.
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Вчера, 20:25
Весной в Сербии уже происходил подобный инцидент. Сотрудница оборонного предприятия "Крушик" получила лёгкие ранения в результате взрыва и прошла лечение в больнице.
 
ПроисшествияСЕРБИЯвзрыв
 
 
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