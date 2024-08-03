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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - 03.08.2024, ПРАЙМ

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

В Сербии произошёл взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", передает портал издания "Вечерне новости". | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T14:38+0300

2024-08-03T14:38+0300

2024-08-03T14:38+0300

происшествия

сербия

взрыв

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БЕЛГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. В Сербии произошёл взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", передает портал издания "Вечерне новости". "Крушик" в Валево — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находящееся в государственной собственности."По информации полиции города Валево, на момент взрыва в цеху "Крушик" там находились 20 человек. Из них семь обратились за медицинской помощью с различными травмами", — сообщает портал издания. Однако характер полученных травм не уточняется. Весной в Сербии уже происходил подобный инцидент. Сотрудница оборонного предприятия "Крушик" получила лёгкие ранения в результате взрыва и прошла лечение в больнице.

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сербия, взрыв