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РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке

РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке - 03.08.2024, ПРАЙМ

РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по уголовному делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T07:13+0300

2024-08-03T07:13+0300

2024-08-03T07:13+0300

тюменская область

коррупция

суд

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по уголовному делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Там добавили, что второй обвиняемый в даче взятки Алексей Гоцык также признал вину."Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых",- отметил собеседник агентства. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Гоцыка взятку. Она заключалась в имущественной выгоде при покупке двух квартир в Тюмени. Сумма выгоды оценивается в 18 миллионов 760 тысяч рублей.Как поясняет следствие, за полученную взятку Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия, оказав содействие с использованием служебного положения. Сообщалось, что Вахрин попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении уголовного дела против него. Согласно материалам дела, Вахрин отрицает, что хотел это сделать, он собирался на спецоперацию. Басманный суд Москвы 8 июня вынес в отношении Вахрина и Гоцыка решение о мере пресечения в виде заключения под стражу. Вахрина назначили заместителем губернатора Тюменской области во вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году. В суде он заявил, что не уволен со своей должности.

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тюменская область, коррупция, суд