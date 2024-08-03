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РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке - 03.08.2024, ПРАЙМ
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РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке
РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке - 03.08.2024, ПРАЙМ
РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по уголовному делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T07:13+0300
2024-08-03T07:13+0300
тюменская область
коррупция
суд
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по уголовному делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Там добавили, что второй обвиняемый в даче взятки Алексей Гоцык также признал вину."Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых",- отметил собеседник агентства. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Гоцыка взятку. Она заключалась в имущественной выгоде при покупке двух квартир в Тюмени. Сумма выгоды оценивается в 18 миллионов 760 тысяч рублей.Как поясняет следствие, за полученную взятку Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия, оказав содействие с использованием служебного положения. Сообщалось, что Вахрин попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении уголовного дела против него. Согласно материалам дела, Вахрин отрицает, что хотел это сделать, он собирался на спецоперацию. Басманный суд Москвы 8 июня вынес в отношении Вахрина и Гоцыка решение о мере пресечения в виде заключения под стражу. Вахрина назначили заместителем губернатора Тюменской области во вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году. В суде он заявил, что не уволен со своей должности.
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тюменская область, коррупция, суд
Тюменская область, коррупция, суд
07:13 03.08.2024
 
РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке

РИА Новости: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по уголовному делу о получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Там добавили, что второй обвиняемый в даче взятки Алексей Гоцык также признал вину.
"Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых",- отметил собеседник агентства.
Экс-заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Экс-замглавы Минобороны Булгакова задержали по делу о коррупции
26 июля, 14:00
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Гоцыка взятку. Она заключалась в имущественной выгоде при покупке двух квартир в Тюмени. Сумма выгоды оценивается в 18 миллионов 760 тысяч рублей.
Как поясняет следствие, за полученную взятку Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия, оказав содействие с использованием служебного положения.
Сообщалось, что Вахрин попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении уголовного дела против него.
Согласно материалам дела, Вахрин отрицает, что хотел это сделать, он собирался на спецоперацию.
Басманный суд Москвы 8 июня вынес в отношении Вахрина и Гоцыка решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Вахрина назначили заместителем губернатора Тюменской области во вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году. В суде он заявил, что не уволен со своей должности.
 
Тюменская областькоррупциясуд
 
 
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