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Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России - 03.08.2024, ПРАЙМ
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
Сроки атаки на Крымский мост, которые озвучил глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* являются довольно подозрительными, считает... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T13:28+0300
2024-08-03T13:30+0300
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Сроки атаки на Крымский мост, которые озвучил глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* являются довольно подозрительными, считает пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, о чем она сообщила газете "Известия". "Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой", — упомянула она.Российский политик добавила, что США не могут ничего строить на территории Украины, они лишь все разрушают. По ее словам, подобное заявление Буданова* является терроризмом в чистом виде.Ранее глава украинского ГУР в очередной заявил, что в ближайшие несколько месяцев Киев может снова ударить по Крымскому мосту. Тем не менее, по его словам, это действие нуждается в комплексном решении, работа над принятием которого идет. Ранее в феврале текущего года Буданов* уже угрожал атаки на российский Керченский мост, позднее он заявлял о подготовке на Украине "серьезной военной операции" на Крымском полуострове. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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россия, украина, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
13:28 03.08.2024 (обновлено: 13:30 03.08.2024)
 
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России

Захарова назвала угрозу Буданова атаковать Крымский мост терроризмом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Сроки атаки на Крымский мост, которые озвучил глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* являются довольно подозрительными, считает пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, о чем она сообщила газете "Известия".
"Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой", — упомянула она.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
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Российский политик добавила, что США не могут ничего строить на территории Украины, они лишь все разрушают. По ее словам, подобное заявление Буданова* является терроризмом в чистом виде.
Ранее глава украинского ГУР в очередной заявил, что в ближайшие несколько месяцев Киев может снова ударить по Крымскому мосту. Тем не менее, по его словам, это действие нуждается в комплексном решении, работа над принятием которого идет.
Ранее в феврале текущего года Буданов* уже угрожал атаки на российский Керченский мост, позднее он заявлял о подготовке на Украине "серьезной военной операции" на Крымском полуострове.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
РОССИЯУКРАИНАМария Захарова
 
 
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