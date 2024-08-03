Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240803/zarplaty-850638479.html
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России - 03.08.2024, ПРАЙМ
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Наибольшие заработные платы в России получают дата-сайентисты - 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T05:30+0300
2024-08-03T05:31+0300
экономика
зарплата
headhunter
рынок труда
вакансии
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/53/838455398_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_bf857fd978d3e2e62f77e92f53575163.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наибольшие заработные платы в России получают дата-сайентисты - 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости. "Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей - в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)", - говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий - помимо сварщиков и программистов к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы. Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.
https://1prime.ru/20230221/839872457.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/53/838455398_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_78af8cd35936e9e70e6517153965a69f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
зарплата, headhunter, рынок труда, вакансии
Экономика, зарплата, HeadHunter, рынок труда, вакансии
05:30 03.08.2024 (обновлено: 05:31 03.08.2024)
 
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Headhunter: разработчике и сварщики получают самые высокие зарплаты в России

© Sputnik | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наибольшие заработные платы в России получают дата-сайентисты - 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости.
"Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей - в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)", - говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий - помимо сварщиков и программистов к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.
Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2023
Российский рынок труда стал более комфортным, заявил Путин
21 февраля 2023, 12:57
 
ЭкономиказарплатаHeadHunterрынок трудавакансии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала