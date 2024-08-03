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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России - 03.08.2024, ПРАЙМ

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Наибольшие заработные платы в России получают дата-сайентисты - 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T05:30+0300

2024-08-03T05:30+0300

2024-08-03T05:31+0300

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зарплата

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рынок труда

вакансии

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наибольшие заработные платы в России получают дата-сайентисты - 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости. "Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей - в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)", - говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий - помимо сварщиков и программистов к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы. Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.

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зарплата, headhunter, рынок труда, вакансии