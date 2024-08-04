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Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир - 04.08.2024, ПРАЙМ
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир
Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T23:25+0300
2024-08-04T23:25+0300
2024-08-04T23:25+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна Агеева."Запрет на строительство малогабаритного жилья взбодрит вторичный рынок: те квартиры, что уже есть в продаже, повысят спрос. Со временем – через полгода-год – ажиотаж затухнет", – считает Татьяна Агеева.Как отмечает эксперт, это нововведение не затронет апартаменты, так как они не являются жилым фондом. По прогнозам эксперта, девелоперы, по-прежнему ориентируясь на небольшие объекты, будут увеличивать количество апарт-комплексов на рынке. Особенность апартаментов в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких объектов не так высоки, как для жилых помещений.Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, которое запрещает строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, включая студии. Также под запрет попадают двухкомнатные квартиры, площадь которых меньше 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу 1 августа.
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россия, квартиры, покупка квартиры, апартаменты
Недвижимость, РОССИЯ, квартиры, покупка квартиры, Апартаменты
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир
Взгляд: девелоперы нашли лазейку для обхода запрета на строительство микроквартир
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду"
рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.
"Запрет на строительство малогабаритного жилья взбодрит вторичный рынок: те квартиры, что уже есть в продаже, повысят спрос. Со временем – через полгода-год – ажиотаж затухнет", – считает Татьяна Агеева.
Как отмечает эксперт, это нововведение не затронет апартаменты, так как они не являются жилым фондом. По прогнозам эксперта, девелоперы, по-прежнему ориентируясь на небольшие объекты, будут увеличивать количество апарт-комплексов на рынке.
Собянин запретил строительство микроквартир в Москве
Особенность апартаментов в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких объектов не так высоки, как для жилых помещений.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, которое запрещает строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, включая студии. Также под запрет попадают двухкомнатные квартиры, площадь которых меньше 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу 1 августа.