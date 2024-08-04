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Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир

Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир - 04.08.2024, ПРАЙМ

Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир

Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T23:25+0300

2024-08-04T23:25+0300

2024-08-04T23:25+0300

недвижимость

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квартиры

покупка квартиры

апартаменты

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна Агеева."Запрет на строительство малогабаритного жилья взбодрит вторичный рынок: те квартиры, что уже есть в продаже, повысят спрос. Со временем – через полгода-год – ажиотаж затухнет", – считает Татьяна Агеева.Как отмечает эксперт, это нововведение не затронет апартаменты, так как они не являются жилым фондом. По прогнозам эксперта, девелоперы, по-прежнему ориентируясь на небольшие объекты, будут увеличивать количество апарт-комплексов на рынке. Особенность апартаментов в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких объектов не так высоки, как для жилых помещений.Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, которое запрещает строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, включая студии. Также под запрет попадают двухкомнатные квартиры, площадь которых меньше 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу 1 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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