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Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир - 04.08.2024, ПРАЙМ
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир
Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T23:25+0300
2024-08-04T23:25+0300
недвижимость
россия
квартиры
покупка квартиры
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна Агеева."Запрет на строительство малогабаритного жилья взбодрит вторичный рынок: те квартиры, что уже есть в продаже, повысят спрос. Со временем – через полгода-год – ажиотаж затухнет", – считает Татьяна Агеева.Как отмечает эксперт, это нововведение не затронет апартаменты, так как они не являются жилым фондом. По прогнозам эксперта, девелоперы, по-прежнему ориентируясь на небольшие объекты, будут увеличивать количество апарт-комплексов на рынке. Особенность апартаментов в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких объектов не так высоки, как для жилых помещений.Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, которое запрещает строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, включая студии. Также под запрет попадают двухкомнатные квартиры, площадь которых меньше 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу 1 августа.
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россия, квартиры, покупка квартиры, апартаменты
Недвижимость, РОССИЯ, квартиры, покупка квартиры, Апартаменты
23:25 04.08.2024
 
Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир

Взгляд: девелоперы нашли лазейку для обхода запрета на строительство микроквартир

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСемья осматривает квартиру
Семья осматривает квартиру - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Застройщики нашли способ обходить запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве, об этом "Взгляду" рассказала основатель Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.
"Запрет на строительство малогабаритного жилья взбодрит вторичный рынок: те квартиры, что уже есть в продаже, повысят спрос. Со временем – через полгода-год – ажиотаж затухнет", – считает Татьяна Агеева.
Как отмечает эксперт, это нововведение не затронет апартаменты, так как они не являются жилым фондом. По прогнозам эксперта, девелоперы, по-прежнему ориентируясь на небольшие объекты, будут увеличивать количество апарт-комплексов на рынке.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Собянин запретил строительство микроквартир в Москве
2 августа, 12:13
Особенность апартаментов в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких объектов не так высоки, как для жилых помещений.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, которое запрещает строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, включая студии. Также под запрет попадают двухкомнатные квартиры, площадь которых меньше 44 квадратных метров. Постановление вступило в силу 1 августа.
 
НедвижимостьРОССИЯквартирыпокупка квартирыАпартаменты
 
 
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