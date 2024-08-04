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Это квест: как выбрать хороший арбуз и не отравиться - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Это квест: как выбрать хороший арбуз и не отравиться
Это квест: как выбрать хороший арбуз и не отравиться - 04.08.2024, ПРАЙМ
Это квест: как выбрать хороший арбуз и не отравиться
Любимая многими бахчевая культура уже созрела в южных регионах России - сезон можно считать открытым. Как не ошибиться с выбором ягоды, рассказала агентству... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T04:04+0300
2024-08-04T04:04+0300
арбуз
выбор арбуза
росбиотех
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Любимая многими бахчевая культура уже созрела в южных регионах России - сезон можно считать открытым. Как не ошибиться с выбором ягоды, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Путина.Арбузы желательно покупать в сезон - с конца июля до начала сентября. Лучше всего делать это у арбузных полей, на рынках и развалах, поскольку там хорошо созревшая и свежая продукция. То, что продается у обочин дорог, может быть инъецировано химическими препаратами для быстрого созревания и хорошего вида. В этом случае мякоть плода имеет красный цвет, а семечки – белый.При выборе ягоды эксперт советует обращать внимание на ее размер. Лучше всего арбуз средний, круглый и ровный по форме. Арбузы-гиганты могут быть напичканы химией, маленькие - неспелыми. Оценить спелость можно по матовости корочки, ярким и четким полоскам, а место прилегания к почве - земляное пятно - должны быть кремово-ярко-желто-оранжевого цвета. Арбузный хвостик должен быть высохший, но не пересохший и не зеленый.Недопустимы побитости, рубцы и трещины на корочке на площади более 1/8 поверхности арбуза, а также надрезанные и разрезанные плоды. "Дело в том, что патогенная микрофлора может попасть в мякоть, размножиться и вызвать пищевые отравления", - поясняет эксперт.Затем по арбузу нужно аккуратно постучать. Звук должен быть гулко-вибрирующим, глубоким и полым.Дома купленную ягоду необходимо тщательно вымыть дважды с мылом. Вскрыв ее, обратите внимание на мякоть. Признаками качества являются зрелость, сочность, отсутствие пустот, наличие окраски и семян. Наличие розового или бледно-розоватого окрашивания, едва заметной границы между съедобной частью и коркой, несочной и невкусной мякоти с белесыми семенами указывает на незрелость арбуза.При оранжевом цвете мякоти с волокнистостью и слизистыми пустотами арбуз считается перезревшим. Пятна – сухие полоски от выветривания и линии, похожие на прожилки - указывают на места просачивания сахара. Это индикатор хорошего качества и сладости плода.Тут же уместна проверка на нитраты, которые употребляют для усиления роста. Мякоть не должна иметь ярко-красный с сиреневым оттенком цвет, желтые или беловатые волокна и гладкий глянец на срезе взамен крупинчатой поверхности. Если окунуть ее в воду комнатной температуры, то при наличии нитратов она примет розовато-красноватую окраску. "Нитраты концентрируются около корковой части, поэтому употреблять в пищу желательно сердцевину", - объяснил эксперт.Для экспресс-определения нитратов используют портативные нитратомеры, у которых обязательно надо проводить санитарную обработку иглы после каждого замера.
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арбуз, выбор арбуза, росбиотех
арбуз, выбор арбуза, Росбиотех
04:04 04.08.2024
 
Это квест: как выбрать хороший арбуз и не отравиться

РОСБИОТЕХ: выбрать хороший арбуз можно по нескольким важным признакам

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкУрожай арбузов
Урожай арбузов - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Любимая многими бахчевая культура уже созрела в южных регионах России - сезон можно считать открытым. Как не ошибиться с выбором ягоды, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Путина.
Арбузы желательно покупать в сезон - с конца июля до начала сентября. Лучше всего делать это у арбузных полей, на рынках и развалах, поскольку там хорошо созревшая и свежая продукция. То, что продается у обочин дорог, может быть инъецировано химическими препаратами для быстрого созревания и хорошего вида. В этом случае мякоть плода имеет красный цвет, а семечки – белый.
При выборе ягоды эксперт советует обращать внимание на ее размер. Лучше всего арбуз средний, круглый и ровный по форме. Арбузы-гиганты могут быть напичканы химией, маленькие - неспелыми. Оценить спелость можно по матовости корочки, ярким и четким полоскам, а место прилегания к почве - земляное пятно - должны быть кремово-ярко-желто-оранжевого цвета. Арбузный хвостик должен быть высохший, но не пересохший и не зеленый.
Недопустимы побитости, рубцы и трещины на корочке на площади более 1/8 поверхности арбуза, а также надрезанные и разрезанные плоды. "Дело в том, что патогенная микрофлора может попасть в мякоть, размножиться и вызвать пищевые отравления", - поясняет эксперт.
Затем по арбузу нужно аккуратно постучать. Звук должен быть гулко-вибрирующим, глубоким и полым.
Дома купленную ягоду необходимо тщательно вымыть дважды с мылом. Вскрыв ее, обратите внимание на мякоть. Признаками качества являются зрелость, сочность, отсутствие пустот, наличие окраски и семян. Наличие розового или бледно-розоватого окрашивания, едва заметной границы между съедобной частью и коркой, несочной и невкусной мякоти с белесыми семенами указывает на незрелость арбуза.
При оранжевом цвете мякоти с волокнистостью и слизистыми пустотами арбуз считается перезревшим. Пятна – сухие полоски от выветривания и линии, похожие на прожилки - указывают на места просачивания сахара. Это индикатор хорошего качества и сладости плода.
Тут же уместна проверка на нитраты, которые употребляют для усиления роста. Мякоть не должна иметь ярко-красный с сиреневым оттенком цвет, желтые или беловатые волокна и гладкий глянец на срезе взамен крупинчатой поверхности. Если окунуть ее в воду комнатной температуры, то при наличии нитратов она примет розовато-красноватую окраску. "Нитраты концентрируются около корковой части, поэтому употреблять в пищу желательно сердцевину", - объяснил эксперт.
Для экспресс-определения нитратов используют портативные нитратомеры, у которых обязательно надо проводить санитарную обработку иглы после каждого замера.
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