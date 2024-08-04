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В России безработица стала самой низкой среди крупнейших экономик мира

В России безработица стала самой низкой среди крупнейших экономик мира - 04.08.2024, ПРАЙМ

В России безработица стала самой низкой среди крупнейших экономик мира

Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира - всего 2,4%, следует из анализа РИА Новости последних данных стран... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T09:03+0300

2024-08-04T09:03+0300

2024-08-04T09:03+0300

экономика

рынок труда

безработица

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира - всего 2,4%, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки". Как сообщил на этой неделе Росстат, уровень безработицы в стране в июне 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,4%. Чуть выше показатель в Японии, хотя в начале лета безработица там снизилась до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. В Мексике она выросла до 2,8% с 2,6%, а вот в Южной Корее показатель четвертый месяц подряд остается на уровне 2,8%. В остальных странах "Большой двадцатки" безработица превышает 3%, при этом самая острая ситуация, по последним доступным данным, в Южной Африке, где показатель уже четвертый год не опускается ниже 30%. Безработица в большинстве крупнейших экономик в июне сокращалась или осталась неизменной. Так, сильнее всего ситуация на рынке труда улучшилась в Испании, где безработица составила 11,27% во втором квартале против 12,29% в первом квартале. В России показатель за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта, как и в Бразилии, где безработица упала до многолетнего минимума в 6,9%. В то же время в ряде стран безработица увеличивается. На 0,1 процентного пункта она подросла в США (4,1%), Германии (6%), Италии (7%) и Австралии (4,1%). В Канаде показатель увеличился до 6,4% с 6,2%, на столько же выросла безработица и среди мексиканцев. При этом наибольший рост произошел в Индии - там показатель подскочил сразу до 9,2% с 7% месяцем ранее.

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рынок труда, безработица