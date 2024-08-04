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После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина - 04.08.2024, ПРАЙМ
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина
В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T11:18+0300
2024-08-04T11:18+0300
2024-08-04T11:22+0300
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, он добавил, что ударам дронов подверглись три населенных пунктах в области. По его словам, в Шебекино БПЛА повредили остекление и внутреннюю отделку в квартирах двух многоэтажек. Также два беспилотника ударили по двум частным домам, вследствие чего произошло возгорание кровли, которое уже потушено.Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
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Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина
Гладков: при атаке дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина
БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, он добавил, что ударам дронов подверглись три населенных пунктах в области. По его словам, в Шебекино БПЛА повредили остекление и внутреннюю отделку в квартирах двух многоэтажек. Также два беспилотника ударили по двум частным домам, вследствие чего произошло возгорание кровли, которое уже потушено.
Гладков выразил соболезнования семье погибшей.