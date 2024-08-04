Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина - 04.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240804/drony-850653279.html
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина - 04.08.2024, ПРАЙМ
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина
В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T11:18+0300
2024-08-04T11:22+0300
происшествия
россия
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/04/842570481_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_142a95618ed6bcb88024d04ebe3799a3.jpg
БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, он добавил, что ударам дронов подверглись три населенных пунктах в области. По его словам, в Шебекино БПЛА повредили остекление и внутреннюю отделку в квартирах двух многоэтажек. Также два беспилотника ударили по двум частным домам, вследствие чего произошло возгорание кровли, которое уже потушено.Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/04/842570481_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_48583cf09263ed1927ffea89cbc261ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгородская область
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область
11:18 04.08.2024 (обновлено: 11:22 04.08.2024)
 
После атаки дроном многоэтажки в Шебекино погибла женщина

Гладков: при атаке дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГород Шебекино Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, он добавил, что ударам дронов подверглись три населенных пунктах в области. По его словам, в Шебекино БПЛА повредили остекление и внутреннюю отделку в квартирах двух многоэтажек. Также два беспилотника ударили по двум частным домам, вследствие чего произошло возгорание кровли, которое уже потушено.
Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
 
ПроисшествияРОССИЯБелгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала