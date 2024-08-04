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Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли наличными

Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли наличными - 04.08.2024, ПРАЙМ

Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли наличными

Магазины беспошлинной торговли duty free в дубайском аэропорту начали принимать для оплаты российскую валюту наличными, рассказал РИА Новости представитель... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T06:25+0300

2024-08-04T06:25+0300

2024-08-04T06:25+0300

экономика

оаэ

duty free

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ДУБАЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Магазины беспошлинной торговли duty free в дубайском аэропорту начали принимать для оплаты российскую валюту наличными, рассказал РИА Новости представитель одного из магазинов в третьем терминале. "Да, мы принимаем рубли. Но обмен происходит по курсу дирхама", - сказал представитель. По данным Центробанка РФ на 4 августа, курс дирхама ОАЭ составляет 23,34 рубля. Однако в duty free обмен происходит по другому курсу - например, за бутылку воды стоимостью 2 дирхама в одном из магазинов нужно заплатить 100 рублей. Представитель магазина уточнил, что возможность оплаты рублями появилась с 1 августа. Однако пока что она есть не везде из-за технических сложностей, поэтому сложно оценить ее востребованность. В ближайшее время приобрести товары за рубли можно будет во всех магазинах duty free. Как передает корреспондент РИА Новости, пока на ценниках стоимость в рублях не указывается.

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оаэ, duty free