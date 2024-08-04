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Перегрева не будет: в экономике России начался совсем другой процесс

Перегрева не будет: в экономике России начался совсем другой процесс - 04.08.2024, ПРАЙМ

Перегрева не будет: в экономике России начался совсем другой процесс

После повышения ключевой ставки до 18% глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что "впервые за последние десять лет в России наблюдается циклический... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T08:00+0300

2024-08-04T08:00+0300

2024-08-04T08:00+0300

мнения аналитиков

экономика рф

перегрев

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. После повышения ключевой ставки до 18% глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что "впервые за последние десять лет в России наблюдается циклический перегрев экономики". Главный аргумент в пользу повышения ставки заключается в том, что масштаб перегрева экономики стал максимальным за 16 лет и ей грозит стагфляция.Банк России и ранее посылал сигналы рынку о перегреве российской экономики, но таких, что ситуация критическая и достигла своего апогея еще не было. Более того, в марте 2024 глава ЦБ еще сообщала, что пик перегрева пройден.Похожие комментарии о перегреве российской экономики звучали и от представителей МВФ и Всемирного Банка, как правило, там еще упоминают о военных расходах и социальных выплатах.Но не стоит забывать, что тот же МВФ относит Россию к развивающимся экономикам, для которых характерен экономический рост на уровне выше 5% в год. При этом в Банке России заявляют о нормальном росте российской экономики в районе 2,5-3%, что скорее соответствует развитым экономикам, а не развивающимся. Например, индийская экономика выросла по итогам 2023 на 7,3% и на 7,2% годом ранее, в Индонезии ВВП вырос на 5,1% против 5,3% в 2022 году. В Китае темпы роста ВВП выросли с 3% в 2022 году до 5,2% в 2023. Россия в 2023 году по темпам роста ВВП пропустила вперед даже Турцию. В текущем 2024 году рост российской экономики оценивается от 3 до 4 %, в прошлом 2023 году рост составил 3,6% и -1,2% годом ранее.Конечно, делать вывод о нормальном уровне роста экономики, сравнивая только показатели ВВП по странам не совсем корректно, требуется анализ более детальный. Оценка динамики роста российского ВВП по секторам разнонаправленная. Промышленность растет за счет обрабатывающего производства, но все остальное - добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, коммунальные услуги находятся в совокупности на минимумах с 2022 года. Но и в обрабатывающей отрасли в июне появились первые негативные сигналы за два года.В целом экономика России показывает первые явные признаки замедления за два года, что неплохо для замедления инфляции. Сейчас основной вклад в нее вносит сфера услуг. Растут расходы на туризм, включая поездки на Черное море, в Турцию, авиаперелеты, ж/д поездки, гостиницы-пансионаты (+12-20%). В июле ожидается рост за счет индексации коммунальных услуг, то есть разовые факторы. Поэтому во втором полугодии 2024 при стабильном курсе рубля инфляция сама замедлится.Еще одна причина перегрева - дефицит рабочей силы в категориях серых и синих воротничков. Это разгоняет зарплату. Но данный фактор в ближайшие годы никуда не денется. Также, как и низкая производительность труд: нужны вложения в автоматизацию, новые производства, переобучение работников.Есть и косвенный индикатор экономической активности - объём среднесуточного грузооборота транспорта (без учёта трубопроводного). Он показывает, что так называемый "перегрев" на самом деле был завершён ещё весной 2023 года, когда грузооборот плавно пошёл вниз. Судя по этому индикатору, сейчас по объёму грузооборота российская экономика соответствует параметрам весны 2019 года.Можно и далее анализировать разные экономические индикаторы, но ситуацию в российской экономике сложно называть перегретой. Скорее в ней существуют дисбалансы, вызванные как внешними факторами, так и внутренними особенностями развития.Автор - Лазарь Бадалов, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН

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Лазарь Бадалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/02/850626486_0:0:480:480_100x100_80_0_0_ad55424f5caa6fc87203b1e09daf22a5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Лазарь Бадалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/02/850626486_0:0:480:480_100x100_80_0_0_ad55424f5caa6fc87203b1e09daf22a5.jpg

мнения аналитиков, экономика рф, перегрев