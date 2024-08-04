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Эксперт рассказал, что толкает мировые цены на газ - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что толкает мировые цены на газ
Эксперт рассказал, что толкает мировые цены на газ - 04.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что толкает мировые цены на газ
Конфликт на Ближнем Востоке подталкивает газовые котировки в Европе вверх, однако сценарий 2021-2022 годов с рекордными ценами на газ вряд ли повторится – это... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T10:13+0300
2024-08-04T10:13+0300
энергетика
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке подталкивает газовые котировки в Европе вверх, однако сценарий 2021-2022 годов с рекордными ценами на газ вряд ли повторится – это никому не нужно, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. В минувшие дни расчетная цена газовых фьючерсов стала максимальной с декабря прошлого года – выше 410 долларов за тысячу кубометров. Эксперты трейдинговой компании Energi Danmark отмечали, что на рынок повлияли события на Ближнем Востоке – в том числе на фоне контроля Ирана над Ормузским проливом и его потенциальной способности существенно нарушить мировые поставки газа. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Конфликт на Ближнем Востоке, конечно, добавляет бычьего сентимента ценам на газ, однако пока что блокировка Ормузского пролива остается крайне маловероятной. Конфликт продолжается уже более 300 дней, и пока что Иран всячески показывал, что не хочет ввязываться в полномасштабную региональную войну", – отметил Кауфман. Возможное закрытие пролива в первую очередь будет означать для газового рынка потерю катарского сжиженного газа, уточнил эксперт. Катар – вместе с Австралией и США – входит в тройку крупнейших производителей СПГ, а его мощности составляют около 80 миллионов тонн в год, что примерно соответствует двум "Северным потокам". "Потеря таких объемов могла привести к повторению газового кризиса 2021-2022 года. Такой сценарий на данный момент никому не нужен, в связи с чем мы считаем вероятность перекрытия пролива практически нулевой", – подчеркнул собеседник агентства. Средние газовые котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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мир, газ
Энергетика, МИР, Газ
10:13 04.08.2024
 
Эксперт рассказал, что толкает мировые цены на газ

Эксперт Кауфман: ближневосточный конфликт толкает цены на газ

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке подталкивает газовые котировки в Европе вверх, однако сценарий 2021-2022 годов с рекордными ценами на газ вряд ли повторится – это никому не нужно, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
В минувшие дни расчетная цена газовых фьючерсов стала максимальной с декабря прошлого года – выше 410 долларов за тысячу кубометров. Эксперты трейдинговой компании Energi Danmark отмечали, что на рынок повлияли события на Ближнем Востоке – в том числе на фоне контроля Ирана над Ормузским проливом и его потенциальной способности существенно нарушить мировые поставки газа.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
"Конфликт на Ближнем Востоке, конечно, добавляет бычьего сентимента ценам на газ, однако пока что блокировка Ормузского пролива остается крайне маловероятной. Конфликт продолжается уже более 300 дней, и пока что Иран всячески показывал, что не хочет ввязываться в полномасштабную региональную войну", – отметил Кауфман.
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Возможное закрытие пролива в первую очередь будет означать для газового рынка потерю катарского сжиженного газа, уточнил эксперт. Катар – вместе с Австралией и США – входит в тройку крупнейших производителей СПГ, а его мощности составляют около 80 миллионов тонн в год, что примерно соответствует двум "Северным потокам".
"Потеря таких объемов могла привести к повторению газового кризиса 2021-2022 года. Такой сценарий на данный момент никому не нужен, в связи с чем мы считаем вероятность перекрытия пролива практически нулевой", – подчеркнул собеседник агентства.
Средние газовые котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
 
ЭнергетикаМИРГаз
 
 
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