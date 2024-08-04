Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240804/f-16-850653157.html
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16
Поставки истребителей F-16 на Украину могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, так как ликвидация российскими войсками таких самолетов... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T11:13+0300
2024-08-04T11:14+0300
вооружения
россия
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849859255_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_39dd670fd07fd3c9a972ffd212ef562f.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 на Украину могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, так как ликвидация российскими войсками таких самолетов только укрепит авторитет России. Об этом пишет издание The Independent, цитируя военного аналитика Федерико Борсари."Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — сказал собеседник газеты.В то же время, он заметил, что российская армия также располагает сотнями военных истребителей. Речь идет о самолетах Су-35, которые, по данным издания, представляют собой ключевую угрозу для F-16.Кроме того, отмечается, что Россия обладает также эффективными системами противовоздушной обороны, которые могут без труда сбивать американские самолеты.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.
https://1prime.ru/20240802/f-16-850623269.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849859255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ef2cc4b2a0b914f7471c7c69bfd88a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
11:13 04.08.2024 (обновлено: 11:14 04.08.2024)
 
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину и улучшит имидж РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 на Украину могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, так как ликвидация российскими войсками таких самолетов только укрепит авторитет России. Об этом пишет издание The Independent, цитируя военного аналитика Федерико Борсари.
"Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — сказал собеседник газеты.
В то же время, он заметил, что российская армия также располагает сотнями военных истребителей. Речь идет о самолетах Су-35, которые, по данным издания, представляют собой ключевую угрозу для F-16.
Кроме того, отмечается, что Россия обладает также эффективными системами противовоздушной обороны, которые могут без труда сбивать американские самолеты.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16
2 августа, 12:46
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала