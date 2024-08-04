https://1prime.ru/20240804/f-16-850653157.html

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

Поставки истребителей F-16 на Украину могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, так как ликвидация российскими войсками таких самолетов... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:13+0300

2024-08-04T11:13+0300

2024-08-04T11:14+0300

вооружения

россия

украина

f-16

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 на Украину могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину, так как ликвидация российскими войсками таких самолетов только укрепит авторитет России. Об этом пишет издание The Independent, цитируя военного аналитика Федерико Борсари."Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — сказал собеседник газеты.В то же время, он заметил, что российская армия также располагает сотнями военных истребителей. Речь идет о самолетах Су-35, которые, по данным издания, представляют собой ключевую угрозу для F-16.Кроме того, отмечается, что Россия обладает также эффективными системами противовоздушной обороны, которые могут без труда сбивать американские самолеты.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.

https://1prime.ru/20240802/f-16-850623269.html

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россия, украина, f-16