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“Газпром” сосредотачивается: когда вернется прибыль

“Газпром” сосредотачивается: когда вернется прибыль - 04.08.2024, ПРАЙМ

“Газпром” сосредотачивается: когда вернется прибыль

Согласно данным отчетности “Газпрома” по РСБУ, Чистый убыток за первое полугодие составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее. При этом... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T08:00+0300

2024-08-04T08:00+0300

2024-08-04T08:00+0300

мнения аналитиков

газпром

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Согласно данным отчетности “Газпрома” по РСБУ, Чистый убыток за первое полугодие составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее. При этом общая выручка компании выросла в сравнении с прошлым годом на 6,7% до 2,93 триллиона рублей. При этом растет выручка от продажи газа.Для того, чтобы точнее проанализировать ситуацию, следует дождаться консолидированной отчетности по МСФО - тогда картина будет яснее. Пока же попробуем разобраться, почему так происходит, исходя из имеющихся данных.Основной бизнес “Газпрома” — это не добыча газа, а его доставка по трубопроводу, и успехи компании напрямую зависят от его загруженности. Если она больше 70%, то бизнес прибыльный, если меньше, то наоборот. В последнее время загруженность трубопровода в Европу составляла от 20 до 30%. И основная проблема в том, что трубу невозможно перенаправить в другое место, в отличие от танкера, или накопить газ, как нефть, поэтому на текущий момент компания терпит убытки.Добыча газа стабилизировалась и даже немного растет. В покупателях как на внешних, так и на внутренних рынках недостатка нет. Но поставки по трубе в Европу дешевле, чем в Азию. Кроме того, в дополнение к трубопроводным поставкам активно развиваются танкерные, которые дороже. Но это еще и сжижение газа. Снова дополнительные траты.Поэтому мы видим рост расходов на транспортировку газа до конечного потребителя.Разговоры о том, что нужно построить трубу в Азию, чтобы компенсировать эти убытки, бессмысленные. Когда упоминается промышленный Китай, то речь идет о территории вдоль побережья, а трубопровод ведет в Северный Китай. В связи с этим Азия — один из рынков, но не основной. Что касается поставок газа внутри России — они тоже растут. Но это не бизнес-проект, а, скорее, социальная инициатива. Заработать на ней вряд ли получится, по крайней мере, в ближайшей перспективе.Специалисты “Газпрома” как выход из сложившейся ситуации рассматривают переработку газа. Например, в удобрения или краску. В целом газ — такой ресурс, из которого можно изготовить множество других продуктов.Проблема в том, что перейти от продажи энергоресурсов к их переработке очень сложно и дорого. Ни “Газпром”, ни любая другая компания не сможет осуществить такой масштабный проект в одиночку. Например, если мы хотим производить удобрения из газа, нужно создать инфраструктуру: построить завод, найти финансирование, обеспечить наличие дешевого электричества и договориться с местными властями. Это требует комплексного подхода, который, скорее всего, невозможен без участия государства. Я думаю, что компания способна это реализовать, но с привлечением государственных ресурсов и поддержки общества. Это долгосрочный процесс.Убытки “Газпрома”, вероятнее всего, негативно отразятся на его акциях. Когда инвесторы покупают бумаги, они всегда покупают будущие прибыли. Но все это продлится недолго, ведь потенциал у компании есть, и очень неплохой. В 2025 году ожидается выход "Силы Сибири" на экспортную производительность в ежегодном объеме 38 миллиардов кубов газа, а к досанкционным уровням поставок планируется вернуться уже к 2030 году. За это время будет запущен "Балтийский СПГ" (13 миллионов тонн СПГ в год), вырастут поставки в Среднюю Азию, будут реализованы проекты с Ираном. Консолидация доли в 27,5% в "Сахалин-2" создаст дополнительные резервы для поставок на Восток. Таким образом, долгосрочные инвесторы в “Газпром” не прогадают.Автор - Юлия Хандошко, CEO брокера Mind Money (ex. “Церих”).

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Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

мнения аналитиков, газпром, отчетность по рсбу