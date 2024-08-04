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Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм"
Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм" - 04.08.2024, ПРАЙМ
Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм"
Польского генерала Артура Якубчика решили отозвать из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм", пишет издание Rzeczpospolita. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T09:21+0300
2024-08-04T09:21+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Польского генерала Артура Якубчика решили отозвать из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм", пишет издание Rzeczpospolita.Якубчик — один из восьми польских генералов, находящихся сейчас в центральных структурах альянса. Однако срок его полномочий будет сокращен по требованию союзников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет издание, причиной стали "нарушения" при проведении конкурса на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО."Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", - указывается в статье.Министерство национальной обороны Польши не стало выступать в защиту своего генерала."Сообщаю, что после запроса союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А.Якубчика из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ведомства Януш Сеймей.Он назвал это "еще одним фатальным кадровым решением" предшественников.
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польша, нато
Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм"
Rzeczpospolita: генерала Якубчика отзывают из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Польского генерала Артура Якубчика решили отозвать из штаб-квартиры НАТО за "гомофобию и расизм", пишет издание Rzeczpospolita
.
Якубчик — один из восьми польских генералов, находящихся сейчас в центральных структурах альянса. Однако срок его полномочий будет сокращен по требованию союзников.
Как пишет издание, причиной стали "нарушения" при проведении конкурса на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.
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"Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", - указывается в статье.
Министерство национальной обороны Польши не стало выступать в защиту своего генерала.
"Сообщаю, что после запроса союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А.Якубчика из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ведомства Януш Сеймей.
Он назвал это "еще одним фатальным кадровым решением" предшественников.