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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России - 04.08.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
Европе необходимо создать оборонительный союз с Россией. Такое мнение в интервью Funke высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T08:39+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Европе необходимо создать оборонительный союз с Россией. Такое мнение в интервью Funke высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.Так, он отметил, что мирный порядок, который так нужен Европе, включает в себя Россию. В этой связи, по его словам, государства ЕС должны пойти на подписание с Россией пакта о ненападении и вместе создать оборонительный союз.В последнее время в западных СМИ все чаще фигурирует информация о потенциальном нападении России на государства НАТО. В Кремле же неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.
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россия, германия, европа
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
Премьер Тюрингии Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз с Россией
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Европе необходимо создать оборонительный союз с Россией. Такое мнение в интервью Funke высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.
Так, он отметил, что мирный порядок, который так нужен Европе, включает в себя Россию. В этой связи, по его словам, государства ЕС должны пойти на подписание с Россией пакта о ненападении и вместе создать оборонительный союз.
В последнее время в западных СМИ все чаще фигурирует информация о потенциальном нападении России на государства НАТО. В Кремле же неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.