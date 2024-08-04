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Минфин ФРГ признал нехватку нескольких миллиардов евро в бюджете страны - 04.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240804/germaniya-850658800.html
Минфин ФРГ признал нехватку нескольких миллиардов евро в бюджете страны
Минфин ФРГ признал нехватку нескольких миллиардов евро в бюджете страны - 04.08.2024, ПРАЙМ
Минфин ФРГ признал нехватку нескольких миллиардов евро в бюджете страны
Дефицит бюджета Германии в 2025 году составляет 5 миллиардов евро, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) в интервью телеканалу ZDF. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T22:18+0300
2024-08-04T22:18+0300
экономика
германия
бюджет
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БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Германии в 2025 году составляет 5 миллиардов евро, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) в интервью телеканалу ZDF. По его словам, обсуждение этого вопроса в кабинете министров будет продолжаться до середины августа. После этого бюджетный проект будет представлен в бундестаге, где его рассмотрят и утвердят в ноябре.Линднер напомнил, что уже однажды согласился на проект бюджета на 2024 год, который вызывал сомнения с точки зрения законодательства. Это привело к бюджетному кризису в стране. В июле правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год. Бюджет составит 481 миллиард евро. Правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств. В частности, помощь Украине будет уменьшена вдвое и составит всего 4 миллиарда евро.После согласования бюджета в кабинете министров министр обороны Борис Писториус заявил, что считает досадным факт, что правительство выделило на оборону меньше средств, чем он просил.
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германия, бюджет, минфин фрг
Экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет, Минфин ФРГ
22:18 04.08.2024
 
Минфин ФРГ признал нехватку нескольких миллиардов евро в бюджете страны

Линднер: в бюджете ФРГ на 2025 год недостает пяти миллиардов евро

© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© AFP / Christof Stache
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БЕРЛИН, 4 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Германии в 2025 году составляет 5 миллиардов евро, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) в интервью телеканалу ZDF.
По его словам, обсуждение этого вопроса в кабинете министров будет продолжаться до середины августа. После этого бюджетный проект будет представлен в бундестаге, где его рассмотрят и утвердят в ноябре.
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Линднер напомнил, что уже однажды согласился на проект бюджета на 2024 год, который вызывал сомнения с точки зрения законодательства. Это привело к бюджетному кризису в стране.
В июле правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год. Бюджет составит 481 миллиард евро. Правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств. В частности, помощь Украине будет уменьшена вдвое и составит всего 4 миллиарда евро.
После согласования бюджета в кабинете министров министр обороны Борис Писториус заявил, что считает досадным факт, что правительство выделило на оборону меньше средств, чем он просил.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯбюджетМинфин ФРГ
 
 
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