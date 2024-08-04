https://1prime.ru/20240804/griby-850633534.html

Вплоть до тюрьмы. Что теперь грозит за незаконный сбор грибов

Вплоть до тюрьмы. Что теперь грозит за незаконный сбор грибов - 04.08.2024, ПРАЙМ

Вплоть до тюрьмы. Что теперь грозит за незаконный сбор грибов

Перед походом в лес с целью сбора дикоросов необходимо ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов. В противном случае прогулка может обернуться... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T02:02+0300

2024-08-04T02:02+0300

2024-08-04T02:02+0300

эксклюзив

грибы

елена кудерко

https://cdnn.1prime.ru/img/83362/07/833620798_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1af1c99779cb9448de36d031fd1995d9.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Перед походом в лес с целью сбора дикоросов необходимо ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов. В противном случае прогулка может обернуться штрафом до миллиона рублей и в ряде случаев ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.В 2023 году была введена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ. То же касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения, перевозки и пересылки таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных (статья 260.1 УК РФ). Виды наказаний подробно в ней прописаны."Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными", - пояснила юрист.Поэтому, собираясь в лес, обязательно уточните в Красной книге, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake), ведь еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства.А что с остальными грибами из Красной книги? За их добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу предусмотрена административная ответственность. Штрафы, установленные статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях, составляют от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож, емкость для сбора).Кроме этого, нарушители рискуют стать ответчиками по искам о привлечении к гражданско-правовой ответственности за ущерб растительному миру. Сумму ущерба определяет суд на основании специальной оценки по установленным тарифам, которые утверждаются Приказом Минприроды.К примеру, согласно таксе, ущерб от сбора одного экземпляра плодового тела гриба занесенного в Красную книгу, составляет 225 рублей вне зависимости от размера.

https://1prime.ru/20220724/837588611.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, грибы, елена кудерко