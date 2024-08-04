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РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова - 04.08.2024, ПРАЙМ

РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Следствие может дополнительно допросить экс-амминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, а также свидетелей по делу, говорится в... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T05:17+0300

2024-08-04T05:17+0300

2024-08-04T05:17+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Следствие может дополнительно допросить экс-амминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, а также свидетелей по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Говоря о продлении срока следствия, следователь указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы. "С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - указывается в материалах. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

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