https://1prime.ru/20240804/ivanov-850650442.html
РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова - 04.08.2024, ПРАЙМ
РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
Следствие может дополнительно допросить экс-амминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, а также свидетелей по делу, говорится в... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T05:17+0300
2024-08-04T05:17+0300
2024-08-04T05:17+0300
минобороны рф
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:85:591:417_1920x0_80_0_0_101225b34ab411e1e158dac6dfbe5b62.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Следствие может дополнительно допросить экс-амминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, а также свидетелей по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Говоря о продлении срока следствия, следователь указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы. "С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - указывается в материалах. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://1prime.ru/20240706/fas-849875645.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:70:591:513_1920x0_80_0_0_3febb104fd7e9f968eb7be19043d708c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны рф, коррупция
РИА: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
РИА Новости: следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Следствие может дополнительно допросить экс-амминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, а также свидетелей по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Говоря о продлении срока следствия, следователь указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы.
"С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - указывается в материалах.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова