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Израильская армия сообщила о 30 запущенных из Ливана снарядов - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Израильская армия сообщила о 30 запущенных из Ливана снарядов
Израильская армия сообщила о 30 запущенных из Ливана снарядов - 04.08.2024, ПРАЙМ
Израильская армия сообщила о 30 запущенных из Ливана снарядов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате большинства из 30 снарядов со стороны Ливана после ночного обстрела севера страны. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T07:25+0300
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израиль
палестино-израильский конфликт
ливан
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате большинства из 30 снарядов со стороны Ливана после ночного обстрела севера страны. Газета Times of Israel писала, что на севере Израиля со стороны Ливана был зафиксирован ракетный удар. При этом многие ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля. "После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале армии. ЦАХАЛ нанесла удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были запущены эти снаряды, и другой инфраструктуре на юге Ливана. В среду движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране.
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израиль, палестино-израильский конфликт, ливан
ИЗРАИЛЬ, палестино-израильский конфликт, ЛИВАН
07:25 04.08.2024
 
Израильская армия сообщила о 30 запущенных из Ливана снарядов

ЦАХАЛ: около 30 снарядов запустили ночью из Ливана по Израилю, большинство перехвачены

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате большинства из 30 снарядов со стороны Ливана после ночного обстрела севера страны.
Газета Times of Israel писала, что на севере Израиля со стороны Ливана был зафиксирован ракетный удар. При этом многие ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля.
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"После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале армии.
ЦАХАЛ нанесла удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были запущены эти снаряды, и другой инфраструктуре на юге Ливана.
В среду движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране.
 
ИЗРАИЛЬпалестино-израильский конфликтЛИВАН
 
 
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