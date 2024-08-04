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В России улучшилась ситуация с программистами

В России улучшилась ситуация с программистами - 04.08.2024, ПРАЙМ

В России улучшилась ситуация с программистами

В 2023 и 2024 годах в России сократилась утечка разработчиков программного обеспечения за рубеж, что важно для IT-индустрии, пишет "Российская газета" со... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T19:38+0300

2024-08-04T19:38+0300

2024-08-04T19:48+0300

экономика

россия

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утечка

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В 2023 и 2024 годах в России сократилась утечка разработчиков программного обеспечения за рубеж, что важно для IT-индустрии, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные, подготовленные объединением компаний-разработчиков ПО "Руссофт".По данным ассоциации "Руссофт", в 2022 году около 17 тысяч программистов уехали из России для работы в иностранных компаниях по контракту или сменили место жительства. В 2023 году количество уехавших специалистов составило не более 3,5 тысяч.Кроме того, в 2024 году значительно сократилось количество компаний, которые рассматривают миграцию сотрудников за границу как проблему. Всего 14% компаний считают это проблемой. Из них лишь 0,7% столкнулись с массовыми случаями миграции. Это самый низкий показатель за последние пять лет.В 2020 году 30,6% компаний-разработчиков программного обеспечения столкнулись с проблемой отъезда сотрудников. Из них 4,2% компаний столкнулись с массовой утечкой кадров, а 26,4% компаний теряли ключевых специалистов, хотя и не массово.

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россия, it, it-специалисты, it-отрасль, утечка