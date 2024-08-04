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"Неважно, петух или курица". Кадыров высказался о выборах в США

"Неважно, петух или курица". Кадыров высказался о выборах в США - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Неважно, петух или курица". Кадыров высказался о выборах в США

Неважно, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, будь то вице-президент Камала Харрис или бывший глава Белого дома Дональд Трамп, высказался глава... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T16:50+0300

2024-08-04T16:50+0300

2024-08-04T16:50+0300

россия

сша

рамзан кадыров

выборы в сша

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Неважно, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, будь то вице-президент Камала Харрис или бывший глава Белого дома Дональд Трамп, высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в эфире "России 1"."Какая разница, кто там (победит – ред.) – все равно их назначают. Кто-то там, мне без разницы, кто там будет – петух или курица. Мне не интересно", - сказал Кадыров в эфире "России 1".Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы заявляли, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам он пока не объяснял причины решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

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россия, сша, рамзан кадыров, выборы в сша