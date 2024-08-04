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Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения
Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения - 04.08.2024, ПРАЙМ
Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения
Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обгоняет по уровню поддержки бывшего лидера США Дональда Трампа,... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T18:55+0300
2024-08-04T18:55+0300
2024-08-04T18:55+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обгоняет по уровню поддержки бывшего лидера США Дональда Трампа, свидетельствует опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно опубликованным результатам исследования, если бы выборы президента США проходили в день опроса, то 50% американцев отдали бы свой голос за Харрис, а 49% — за Трампа.Вице-президент также опережает своего предшественника на выборах и в случае, если бы в выборах участвовал независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. В этом случае 49% респондентов проголосовали бы за Харрис, 47% — за Трампа, а 2% — за Кеннеди-младшего.Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это потому, что не хотят видеть Трампа президентом США. Ещё 34% проголосуют за неё, потому что она им симпатична. И 24% — потому что она является кандидатом от демократов.Опрос проводился с 30 июля по 2 августа среди 3102 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет плюс-минус 2,1 процентного пункта.
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сша, дональд трамп, камала харрис, опрос
Политика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, опрос
Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения
Опрос CBS News: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обгоняет по уровню поддержки бывшего лидера США Дональда Трампа, свидетельствует опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно опубликованным результатам исследования, если бы выборы президента США проходили в день опроса, то 50% американцев отдали бы свой голос за Харрис, а 49% — за Трампа.
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Вице-президент также опережает своего предшественника на выборах и в случае, если бы в выборах участвовал независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. В этом случае 49% респондентов проголосовали бы за Харрис, 47% — за Трампа, а 2% — за Кеннеди-младшего.
Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это потому, что не хотят видеть Трампа президентом США. Ещё 34% проголосуют за неё, потому что она им симпатична. И 24% — потому что она является кандидатом от демократов.
Опрос проводился с 30 июля по 2 августа среди 3102 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет плюс-минус 2,1 процентного пункта.