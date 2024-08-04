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Раскрыта популярность манги среди российских любителей комиксов - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта популярность манги среди российских любителей комиксов
Раскрыта популярность манги среди российских любителей комиксов - 04.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта популярность манги среди российских любителей комиксов
Число покупок обычных комиксов в России в первом полугодии росло заметно активнее, чем интерес к манге: по сравнению с прошлым годом их покупали на 30% больше,... | 04.08.2024, ПРАЙМ
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россия
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число покупок обычных комиксов в России в первом полугодии росло заметно активнее, чем интерес к манге: по сравнению с прошлым годом их покупали на 30% больше, тогда как творения японских художников - на 19%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки комиксов составил 494 рубля, что на 4% выше. Число покупок выросло на 30%. По манге он вырос на 7%, до 578 рублей, а число покупок подросло на 19%", - подсчитали аналитики, сравнив данные из средних чеков за первые шесть месяцев этого и прошлого года. По данным авторов исследования, в целом продажи таких товаров активнее всего развиваются и поддерживаются в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, где спрос на них гораздо выше, чем в офлайне. Наибольший интерес к этой продукции фиксируется в столице и крупнейших городах. Вместе с тем аналитики отмечают, что комиксы и манга периодически набирают популярность в зависимости от выхода различных кинорелизов с участием их героев, зачастую они также служат элементом оформления гостиной комнаты, особенно среди молодежи и поклонников косплея.
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россия, книги
РОССИЯ, книги
08:43 04.08.2024 (обновлено: 08:56 04.08.2024)
 
Раскрыта популярность манги среди российских любителей комиксов

"Чек Индекс": россияне пока активнее покупают обычные комиксы, чем мангу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавщица школьной ярмарки в "Центральном детском магазине"
Продавщица школьной ярмарки в Центральном детском магазине - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число покупок обычных комиксов в России в первом полугодии росло заметно активнее, чем интерес к манге: по сравнению с прошлым годом их покупали на 30% больше, тогда как творения японских художников - на 19%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки комиксов составил 494 рубля, что на 4% выше. Число покупок выросло на 30%. По манге он вырос на 7%, до 578 рублей, а число покупок подросло на 19%", - подсчитали аналитики, сравнив данные из средних чеков за первые шесть месяцев этого и прошлого года.
По данным авторов исследования, в целом продажи таких товаров активнее всего развиваются и поддерживаются в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, где спрос на них гораздо выше, чем в офлайне. Наибольший интерес к этой продукции фиксируется в столице и крупнейших городах.
Вместе с тем аналитики отмечают, что комиксы и манга периодически набирают популярность в зависимости от выхода различных кинорелизов с участием их героев, зачастую они также служат элементом оформления гостиной комнаты, особенно среди молодежи и поклонников косплея.
 
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