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Штаб Трампа обвинил штаб Харрис в манипуляции общественным мнением
Штаб Трампа обвинил штаб Харрис в манипуляции общественным мнением - 04.08.2024, ПРАЙМ
Штаб Трампа обвинил штаб Харрис в манипуляции общественным мнением
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую компанию YouGov в подтасовке результатов опроса, который показал... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T22:02+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую компанию YouGov в подтасовке результатов опроса, который показал победу вице-президента США Камалы Харрис на гипотетических выборах.По мнению представителей Трампа, авторы исследования предоставили результаты, на которые повлияла идеология. Они сохранили весовые коэффициенты, учитывающие возраст, партийную принадлежность и расу, чтобы опрос не казался подтасованным.Опрос, проведённый CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov, показал интересные результаты. Если бы выборы президента США проходили в день опроса, то 50% американцев выбрали бы Харрис, а 49% отдали бы свой голос Трампу. Кроме того, в опросе был представлен третий кандидат — Роберт Кеннеди-младший. В этом случае 49% респондентов проголосовали бы за Харрис, 47% — за Трампа, а 2% — за Кеннеди. Среди тех, кто готов поддержать Харрис, 41% делает это из-за нежелания видеть Трампа на посту президента, 34% — из личных симпатий, а ещё 24% — потому что она является кандидатом от Демократической партии.
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россия, дональд трамп, камала харрис, опрос, выборы в сша
Политика, РОССИЯ, Дональд Трамп, Камала Харрис, опрос, выборы в США
Штаб Трампа обвинил штаб Харрис в манипуляции общественным мнением
Штаб Трампа обвинил авторов опроса, показавшего победу Харрис, в манипуляции данными
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую компанию YouGov в подтасовке результатов опроса, который показал победу вице-президента США Камалы Харрис на гипотетических выборах.
По мнению представителей Трампа, авторы исследования предоставили результаты, на которые повлияла идеология. Они сохранили весовые коэффициенты, учитывающие возраст, партийную принадлежность и расу, чтобы опрос не казался подтасованным.
Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения
Опрос, проведённый CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov, показал интересные результаты. Если бы выборы президента США проходили в день опроса, то 50% американцев выбрали бы Харрис, а 49% отдали бы свой голос Трампу.
Кроме того, в опросе был представлен третий кандидат — Роберт Кеннеди-младший. В этом случае 49% респондентов проголосовали бы за Харрис, 47% — за Трампа, а 2% — за Кеннеди.
Среди тех, кто готов поддержать Харрис, 41% делает это из-за нежелания видеть Трампа на посту президента, 34% — из личных симпатий, а ещё 24% — потому что она является кандидатом от Демократической партии.