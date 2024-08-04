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Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев - 04.08.2024, ПРАЙМ
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Обмен заключенными, который состоялся между Россией и США первого августа, стал итогом филигранной работы российских ведомств и их иностранных коллег. Об этом в | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T12:36+0300
2024-08-04T13:03+0300
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Обмен заключенными, который состоялся между Россией и США первого августа, стал итогом филигранной работы российских ведомств и их иностранных коллег. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.Кроме того, Медведев уточнил, что обмен произошел в пользу России. Тем не менее, по его словам, российским властям стоило изначально настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. Лидер "Единой России" упомянул, что российские возвращенные заключенные, находившиеся под стражей на Западе, являются патриотами, которые совершили подвиг. Тех же, кто уехал за границу в рамках обмена, он назвал предателями. Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
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россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Дмитрий Медведев
12:36 04.08.2024 (обновлено: 13:03 04.08.2024)
 
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев

Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Обмен заключенными, который состоялся между Россией и США первого августа, стал итогом филигранной работы российских ведомств и их иностранных коллег. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.
Кроме того, Медведев уточнил, что обмен произошел в пользу России. Тем не менее, по его словам, российским властям стоило изначально настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик.
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
1 августа, 19:46
Лидер "Единой России" упомянул, что российские возвращенные заключенные, находившиеся под стражей на Западе, являются патриотами, которые совершили подвиг. Тех же, кто уехал за границу в рамках обмена, он назвал предателями.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
 
РОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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