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Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию
Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию - 04.08.2024, ПРАЙМ
Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи об обязательной военной службе для женщин, передает Press.lv. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T18:31+0300
2024-08-04T18:31+0300
политика
латвия
мобилизация
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи об обязательной военной службе для женщин, передает Press.lv.В следующем году в армию планируется призвать около тысячи человек, а в дальнейшем — увеличить число новобранцев до четырёх тысяч ежегодно. Командующий вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш выразил обеспокоенность по поводу того, что из-за неблагоприятной демографической ситуации может быть сложно набрать достаточное количество призывников.На вопрос, не приведёт ли ситуация в Латвии к тому, что на военную службу будут призывать всех молодых людей, достигших 18-летнего возраста, независимо от пола, Калниньш ответил, что он поддержал бы такую инициативу. Он уверен, что в воинских частях, где служат женщины, уровень эффективности и дисциплины значительно выше.В апреле 2023 года сейм Латвии принял решение о возвращении обязательной военной службы, которая была отменена в 2007 году. Теперь в армию страны призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-na-ukraine-850654568.html
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латвия, мобилизация
Политика, ЛАТВИЯ, мобилизация
18:31 04.08.2024
 
Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию

Press.lv: глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи об обязательной военной службе для женщин, передает Press.lv.
В следующем году в армию планируется призвать около тысячи человек, а в дальнейшем — увеличить число новобранцев до четырёх тысяч ежегодно.
Командующий вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш выразил обеспокоенность по поводу того, что из-за неблагоприятной демографической ситуации может быть сложно набрать достаточное количество призывников.
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13:26
На вопрос, не приведёт ли ситуация в Латвии к тому, что на военную службу будут призывать всех молодых людей, достигших 18-летнего возраста, независимо от пола, Калниньш ответил, что он поддержал бы такую инициативу. Он уверен, что в воинских частях, где служат женщины, уровень эффективности и дисциплины значительно выше.
В апреле 2023 года сейм Латвии принял решение о возвращении обязательной военной службы, которая была отменена в 2007 году. Теперь в армию страны призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
 
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