https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-na-ukraine-850654568.html

Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде

Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде - 04.08.2024, ПРАЙМ

Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде

Порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T13:26+0300

2024-08-04T13:26+0300

2024-08-04T14:00+0300

украина

верховная рада

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/83880/62/838806200_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_1cb0bce2845c42afdcaf50e569bbc56f.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, его слова приводит издание Financial Times.В интервью собеседник газеты рассказал о проблемах украинской экономики, находящейся в условиях всеобщей мобилизации. По его словам, избегающие призыва мужчины меняют адреса и устраиваются на работу за наличный расчет. В этой связи издание пишет, что украинские военкоматы устраивают облавы прежде всего на промышленные производства, где обязательным условием является присутствие сотрудников на рабочем месте. В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.

https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, верховная рада, мобилизация на украине