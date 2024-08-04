https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-na-ukraine-850654568.html
Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде
Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде - 04.08.2024, ПРАЙМ
Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде
Порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T13:26+0300
2024-08-04T13:26+0300
2024-08-04T14:00+0300
украина
верховная рада
мобилизация на украине
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, его слова приводит издание Financial Times.В интервью собеседник газеты рассказал о проблемах украинской экономики, находящейся в условиях всеобщей мобилизации. По его словам, избегающие призыва мужчины меняют адреса и устраиваются на работу за наличный расчет. В этой связи издание пишет, что украинские военкоматы устраивают облавы прежде всего на промышленные производства, где обязательным условием является присутствие сотрудников на рабочем месте. В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html
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украина, верховная рада, мобилизация на украине
УКРАИНА, Верховная рада, мобилизация на Украине
Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде
Наталуху: около 800 тысяч мужчин на Украине залегли на дно из-за мобилизации
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.
Порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, его слова приводит
издание Financial Times.
В интервью собеседник газеты рассказал о проблемах украинской экономики, находящейся в условиях всеобщей мобилизации. По его словам, избегающие призыва мужчины меняют адреса и устраиваются на работу за наличный расчет.
В этой связи издание пишет, что украинские военкоматы устраивают облавы прежде всего на промышленные производства, где обязательным условием является присутствие сотрудников на рабочем месте.
В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации