https://1prime.ru/20240804/nato-850652494.html

Опять за старое. НАТО разработает новую стратегию, чтобы "измотать Россию"

Опять за старое. НАТО разработает новую стратегию, чтобы "измотать Россию" - 04.08.2024, ПРАЙМ

Опять за старое. НАТО разработает новую стратегию, чтобы "измотать Россию"

НАТО разрабатывает новую стратегию, сохраняя цель "измотать" Россию через Украину, пишет исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T10:29+0300

2024-08-04T10:29+0300

2024-08-04T10:47+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. НАТО разрабатывает новую стратегию, сохраняя цель "измотать" Россию через Украину, пишет исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический консультант Лукас Лейрос для китайского издания infoBRICS.Он напомнил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает о необходимости адаптации стратегии к текущим обстоятельствам. Он подчеркивает важность поддержки Украины до окончания военных действий и необходимость передачи замороженных российских активов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВступление Украины в ЕС рассматривается как шаг к усилению поддержки со стороны НАТО и интеграции с западным миром.О'Брайен считает, что новая стратегия может привести к созданию лучшей "платформы" безопасности для Запада.Однако, как указывает Лейрос, стратегия несостоятельна. Киев не сможет переломить ход военных действий, а его вооруженные силы находятся на грани развала. Вступление Украины в НАТО возможно только при условии победы Киева, что маловероятно.Вступление Украины в ЕС также кажется маловероятным из-за коррупции и несоответствия европейским стандартам."В итоге, в очередной раз вместо того, чтобы пересмотреть свои подходы и найти эффективные пути к миру, НАТО лишь усиливает напряженность в отношениях с Россией", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нато, россия, украина, сша