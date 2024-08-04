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Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье - 04.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье
Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T13:11+0300
2024-08-04T13:11+0300
2024-08-04T13:13+0300
россия
ипотека
вторичный рынок жилья
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. Газета пишет, что на текущий момент на рынке присутствуют покупатели, которые не нуждаются в больших займах. В то же время, отмечается, что следствием этого стало нарастание предложения квартир на рынке, из-за чего возможно дальнейшее снижение цен засчет торга и скидок от самих продавцов.Как рассказали аналитики ЦИАН, в этом месяце средняя цена "квадрата" а 18 крупных рынках составила 145,1 тысячи рублей, что, вероятно, обусловлено отменой льготной ипотечной программы и переориентацией покупателей на первичный рынок.
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россия, ипотека, вторичный рынок жилья
РОССИЯ, ипотека, вторичный рынок жилья
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье
"Ъ": спрос на вторичное жилье пока устойчив, но риски снижения цен растут
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.
Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет
издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.
Газета пишет, что на текущий момент на рынке присутствуют покупатели, которые не нуждаются в больших займах. В то же время, отмечается, что следствием этого стало нарастание предложения квартир на рынке, из-за чего возможно дальнейшее снижение цен засчет торга и скидок от самих продавцов.
Как рассказали аналитики ЦИАН, в этом месяце средняя цена "квадрата" а 18 крупных рынках составила 145,1 тысячи рублей, что, вероятно, обусловлено отменой льготной ипотечной программы и переориентацией покупателей на первичный рынок.
Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет