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Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье - 04.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье
Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T13:11+0300
2024-08-04T13:13+0300
россия
ипотека
вторичный рынок жилья
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. Газета пишет, что на текущий момент на рынке присутствуют покупатели, которые не нуждаются в больших займах. В то же время, отмечается, что следствием этого стало нарастание предложения квартир на рынке, из-за чего возможно дальнейшее снижение цен засчет торга и скидок от самих продавцов.Как рассказали аналитики ЦИАН, в этом месяце средняя цена "квадрата" а 18 крупных рынках составила 145,1 тысячи рублей, что, вероятно, обусловлено отменой льготной ипотечной программы и переориентацией покупателей на первичный рынок.
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россия, ипотека, вторичный рынок жилья
РОССИЯ, ипотека, вторичный рынок жилья
13:11 04.08.2024 (обновлено: 13:13 04.08.2024)
 
Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье

"Ъ": спрос на вторичное жилье пока устойчив, но риски снижения цен растут

Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.
Газета пишет, что на текущий момент на рынке присутствуют покупатели, которые не нуждаются в больших займах. В то же время, отмечается, что следствием этого стало нарастание предложения квартир на рынке, из-за чего возможно дальнейшее снижение цен засчет торга и скидок от самих продавцов.
Как рассказали аналитики ЦИАН, в этом месяце средняя цена "квадрата" а 18 крупных рынках составила 145,1 тысячи рублей, что, вероятно, обусловлено отменой льготной ипотечной программы и переориентацией покупателей на первичный рынок.
Жилой дом. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет
2 августа, 16:19
 
РОССИЯипотекавторичный рынок жилья
 
 
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