https://1prime.ru/20240804/nedvizhimost-850654432.html

Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье

Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье - 04.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что произошло с ценами на вторичное жилье

Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T13:11+0300

2024-08-04T13:11+0300

2024-08-04T13:13+0300

россия

ипотека

вторичный рынок жилья

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. Газета пишет, что на текущий момент на рынке присутствуют покупатели, которые не нуждаются в больших займах. В то же время, отмечается, что следствием этого стало нарастание предложения квартир на рынке, из-за чего возможно дальнейшее снижение цен засчет торга и скидок от самих продавцов.Как рассказали аналитики ЦИАН, в этом месяце средняя цена "квадрата" а 18 крупных рынках составила 145,1 тысячи рублей, что, вероятно, обусловлено отменой льготной ипотечной программы и переориентацией покупателей на первичный рынок.

https://1prime.ru/20240802/nedvizhimost-850630448.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, вторичный рынок жилья