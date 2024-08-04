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Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей - 04.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей
Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T19:59+0300
2024-08-04T20:28+0300
россия
пароль
технологии
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов."Сильный" пароль должен быть длинным и содержать буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Кроме того, его следует регулярно менять — как минимум раз в год. Однако, по словам специалиста, сложность заключается в количестве возможных комбинаций.Современные генераторы паролей используют криптографически стойкие методы создания случайных последовательностей символов. Это делает вероятность повторения или предсказания пароля практически равной нулю, говорит Шутов.Он также напомнил использовать проверенные и надежные сервисы для генерации паролей, а не сомнительные ресурсов, способные сохранять созданную информацию.
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россия, пароль, технологии
РОССИЯ, пароль, Технологии
19:59 04.08.2024 (обновлено: 20:28 04.08.2024)
 
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей

ИБ-эксперт Шутов: генератор паролей поможет регулярно их менять и запоминать

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
"Сильный" пароль должен быть длинным и содержать буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Кроме того, его следует регулярно менять — как минимум раз в год. Однако, по словам специалиста, сложность заключается в количестве возможных комбинаций.
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Современные генераторы паролей используют криптографически стойкие методы создания случайных последовательностей символов. Это делает вероятность повторения или предсказания пароля практически равной нулю, говорит Шутов.
Он также напомнил использовать проверенные и надежные сервисы для генерации паролей, а не сомнительные ресурсов, способные сохранять созданную информацию.
 
РОССИЯпарольТехнологии
 
 
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