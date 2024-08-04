https://1prime.ru/20240804/parol-850657643.html

Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей

Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей - 04.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей

Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T19:59+0300

2024-08-04T19:59+0300

2024-08-04T20:28+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов."Сильный" пароль должен быть длинным и содержать буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Кроме того, его следует регулярно менять — как минимум раз в год. Однако, по словам специалиста, сложность заключается в количестве возможных комбинаций.Современные генераторы паролей используют криптографически стойкие методы создания случайных последовательностей символов. Это делает вероятность повторения или предсказания пароля практически равной нулю, говорит Шутов.Он также напомнил использовать проверенные и надежные сервисы для генерации паролей, а не сомнительные ресурсов, способные сохранять созданную информацию.

https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html

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россия, пароль, технологии