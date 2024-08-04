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Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей - 04.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей
Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T19:59+0300
2024-08-04T19:59+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов."Сильный" пароль должен быть длинным и содержать буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Кроме того, его следует регулярно менять — как минимум раз в год. Однако, по словам специалиста, сложность заключается в количестве возможных комбинаций.Современные генераторы паролей используют криптографически стойкие методы создания случайных последовательностей символов. Это делает вероятность повторения или предсказания пароля практически равной нулю, говорит Шутов.Он также напомнил использовать проверенные и надежные сервисы для генерации паролей, а не сомнительные ресурсов, способные сохранять созданную информацию.
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россия, пароль, технологии
РОССИЯ, пароль, Технологии
Россиянам дали советы по правильному использованию генераторов паролей
ИБ-эксперт Шутов: генератор паролей поможет регулярно их менять и запоминать
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ
. Генераторы паролей делают использование интернет-сервисов безопаснее, но пользователи должны соблюдать осторожность, рассказал "RT на русском"
преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
"Сильный" пароль должен быть длинным и содержать буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Кроме того, его следует регулярно менять — как минимум раз в год. Однако, по словам специалиста, сложность заключается в количестве возможных комбинаций.
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
Современные генераторы паролей используют криптографически стойкие методы создания случайных последовательностей символов. Это делает вероятность повторения или предсказания пароля практически равной нулю, говорит Шутов.
Он также напомнил использовать проверенные и надежные сервисы для генерации паролей, а не сомнительные ресурсов, способные сохранять созданную информацию.