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Эксперт назвала размер средней пенсии в России
Эксперт назвала размер средней пенсии в России - 04.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала размер средней пенсии в России
По данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль, сообщила агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T11:04+0300
2024-08-04T11:04+0300
2024-08-04T11:04+0300
россия
пенсии
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. По данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль, сообщила агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.По словам финансового эксперта, на указанный промежуток времени средняя пенсия для работающих пенсионеров приравнивалась к 17 484 рублям, а неработающих – 21 751 рублю. Кроме того, Подольская уточнила, что на первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек. К тому, по ее словам, на данный момент порядка 81 процента пенсионеров получаюь пенсию по старости.
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россия, пенсии, работающие пенсионеры
РОССИЯ, Пенсии, работающие пенсионеры
Эксперт назвала размер средней пенсии в России
Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. По данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль, сообщила агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По словам финансового эксперта, на указанный промежуток времени средняя пенсия для работающих пенсионеров приравнивалась к 17 484 рублям, а неработающих – 21 751 рублю.
Кроме того, Подольская уточнила, что на первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек. К тому, по ее словам, на данный момент порядка 81 процента пенсионеров получаюь пенсию по старости.