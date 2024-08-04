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Эксперт назвала размер средней пенсии в России

Эксперт назвала размер средней пенсии в России - 04.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвала размер средней пенсии в России

По данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль, сообщила агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:04+0300

2024-08-04T11:04+0300

2024-08-04T11:04+0300

россия

пенсии

работающие пенсионеры

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. По данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль, сообщила агентству РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.По словам финансового эксперта, на указанный промежуток времени средняя пенсия для работающих пенсионеров приравнивалась к 17 484 рублям, а неработающих – 21 751 рублю. Кроме того, Подольская уточнила, что на первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек. К тому, по ее словам, на данный момент порядка 81 процента пенсионеров получаюь пенсию по старости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсии, работающие пенсионеры