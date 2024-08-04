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Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано - 04.08.2024, ПРАЙМ
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T21:57+0300
2024-08-04T21:57+0300
2024-08-04T21:58+0300
происшествия
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пожар
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе, на котором хранились стройматериалы.В воскресенье МЧС РФ сообщило о пожаре на складе в городе Северодвинск. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находились кислородные баллоны.
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россия, архангельская область, склад, стройматериалы, пожар, мчс, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Архангельская область, склад, стройматериалы, пожар, МЧС, МЧС России
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
МЧС: открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ.
МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе, на котором хранились стройматериалы.
В воскресенье МЧС РФ сообщило о пожаре на складе в городе Северодвинск. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находились кислородные баллоны.
Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован