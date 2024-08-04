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Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано - 04.08.2024, ПРАЙМ
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано
Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T21:57+0300
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происшествия
россия
архангельская область
склад
стройматериалы
пожар
мчс
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе, на котором хранились стройматериалы.В воскресенье МЧС РФ сообщило о пожаре на складе в городе Северодвинск. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находились кислородные баллоны.
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россия, архангельская область, склад, стройматериалы, пожар, мчс, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Архангельская область, склад, стройматериалы, пожар, МЧС, МЧС России
21:57 04.08.2024 (обновлено: 21:58 04.08.2024)
 
Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано

МЧС: открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ.
МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе, на котором хранились стройматериалы.
В воскресенье МЧС РФ сообщило о пожаре на складе в городе Северодвинск. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находились кислородные баллоны.
Рабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
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Вчера, 12:56
 
ПроисшествияРОССИЯАрхангельская областьскладстройматериалыпожарМЧСМЧС России
 
 
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