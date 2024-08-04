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Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано

Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано - 04.08.2024, ПРАЙМ

Открытое горение на складе под Архангельском ликвидировано

Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T21:57+0300

2024-08-04T21:57+0300

2024-08-04T21:58+0300

происшествия

россия

архангельская область

склад

стройматериалы

пожар

мчс

мчс россии

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали пожар на складе в Северодвинске Архангельской области, в здании хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе, на котором хранились стройматериалы.В воскресенье МЧС РФ сообщило о пожаре на складе в городе Северодвинск. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находились кислородные баллоны.

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архангельская область

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