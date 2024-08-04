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Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго
Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго - 04.08.2024, ПРАЙМ
Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго
Россия за время действия продовольственного эмбарго в отношении западных стран заметнее всего сократила импорт мяса и некоторых популярных видов овощей, таких... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T08:04+0300
2024-08-04T08:04+0300
экономика
продовольственное эмбарго
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия за время действия продовольственного эмбарго в отношении западных стран заметнее всего сократила импорт мяса и некоторых популярных видов овощей, таких как огурцы, томаты и капуста, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Россия данные по поставкам не раскрывает, а ФАО делает это с существенным лагом: последние актуальные данные представлены по состоянию на 2022 год. Заметнее всего по сравнению с 2014 годом снизились закупки за рубежом свинины без кости - сразу в 23,5 раза, до 12 тысяч тонн. Импорт курятины просел в 9 раз, до 50 тысяч тонн, довольно ощутимо снизились и поставки импортной говядины - в 4,2 раза, до 125 тысяч тонн. Также в лидерах по сокращению импорта оказалась овощная продукция: поставки зарубежных огурцов снизились в 7 раз, до 33 тысяч тонн, томатов - в 2,73 раза, до 311 тысяч тонн, капусты - в 2,6 раза, до 88 тысяч тонн. Также в списке оказались мороженое (в 2,15 раза, до 7 тысяч тонн) и яблоки (в 2,14 раза, до 490 тысяч тонн). При этом среди наиболее популярных статей импорта нашлись такие позиции, закупки которых по сравнению с 2014 годом выросли - в основном это различные фрукты и ягоды. Так, импорт бананов увеличился на 27%, до 1,6 миллиона тонн, винограда - на 30%, до 426 тысяч тонн, персиков и нектаринов - на 37%, до 309 тысяч тонн, лимонов и лаймов - на 26%, до 265 тысяч тонн.
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продовольственное эмбарго
Экономика, продовольственное эмбарго
08:04 04.08.2024
 
Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго

Россия за время действия продэмбарго сильнее всего сократила импорт мяса и овощей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия за время действия продовольственного эмбарго в отношении западных стран заметнее всего сократила импорт мяса и некоторых популярных видов овощей, таких как огурцы, томаты и капуста, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Россия данные по поставкам не раскрывает, а ФАО делает это с существенным лагом: последние актуальные данные представлены по состоянию на 2022 год.
Заметнее всего по сравнению с 2014 годом снизились закупки за рубежом свинины без кости - сразу в 23,5 раза, до 12 тысяч тонн. Импорт курятины просел в 9 раз, до 50 тысяч тонн, довольно ощутимо снизились и поставки импортной говядины - в 4,2 раза, до 125 тысяч тонн.
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Россия за время эмбарго стала чистым экспортером ряда продуктов
2 августа, 05:20
Также в лидерах по сокращению импорта оказалась овощная продукция: поставки зарубежных огурцов снизились в 7 раз, до 33 тысяч тонн, томатов - в 2,73 раза, до 311 тысяч тонн, капусты - в 2,6 раза, до 88 тысяч тонн. Также в списке оказались мороженое (в 2,15 раза, до 7 тысяч тонн) и яблоки (в 2,14 раза, до 490 тысяч тонн).
При этом среди наиболее популярных статей импорта нашлись такие позиции, закупки которых по сравнению с 2014 годом выросли - в основном это различные фрукты и ягоды. Так, импорт бананов увеличился на 27%, до 1,6 миллиона тонн, винограда - на 30%, до 426 тысяч тонн, персиков и нектаринов - на 37%, до 309 тысяч тонн, лимонов и лаймов - на 26%, до 265 тысяч тонн.
 
Экономикапродовольственное эмбарго
 
 
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