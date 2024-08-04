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Бербок дерзко высказалась о Путине и России

Бербок дерзко высказалась о Путине и России - 04.08.2024, ПРАЙМ

Бербок дерзко высказалась о Путине и России

Посредством решения разместить американские ракеты в Германии страна хочет "сдержать Россию", заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:32+0300

2024-08-04T11:32+0300

2024-08-04T11:33+0300

россия

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Посредством решения разместить американские ракеты в Германии страна хочет "сдержать Россию", заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит немецкое издание Bild."Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина", — подчеркнула глава немецкого МИД.В этой связи она добавила, что речь, в том числе, идет о решении развертывать системы вооружений большой дальности из США на территории Германии. В Кремле неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, анналена бербок