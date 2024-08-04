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"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T14:30+0300
2024-08-04T14:30+0300
политика
ес
визовый режим
германия
венгрия
россия
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян и белорусов, пишет Bild*. "Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.Чиновник напомнил, что согласно европейским договорам, пограничный контроль может быть введён в исключительных ситуациях.9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу — национальную карту. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия и другие страны. Это следствие изменения миграционного законодательства Венгрии с 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте был опубликован еще весной, задолго до поездки Орбана.* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России
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ес, визовый режим, германия, венгрия, россия
Политика, ЕС, Визовый режим, ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
14:30 04.08.2024
 
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

В Германии выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян и белорусов, пишет Bild*.
"Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш"
1 августа, 19:39
Чиновник напомнил, что согласно европейским договорам, пограничный контроль может быть введён в исключительных ситуациях.
9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу — национальную карту. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия и другие страны. Это следствие изменения миграционного законодательства Венгрии с 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте был опубликован еще весной, задолго до поездки Орбана.
* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России
 
ПолитикаЕСВизовый режимГЕРМАНИЯВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
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