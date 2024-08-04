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"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T14:30+0300
2024-08-04T14:30+0300
2024-08-04T14:30+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян и белорусов, пишет Bild*. "Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.Чиновник напомнил, что согласно европейским договорам, пограничный контроль может быть введён в исключительных ситуациях.9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу — национальную карту. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия и другие страны. Это следствие изменения миграционного законодательства Венгрии с 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте был опубликован еще весной, задолго до поездки Орбана.* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России
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Политика, ЕС, Визовый режим, ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян и белорусов, пишет Bild
*.
"Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.
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Чиновник напомнил, что согласно европейским договорам, пограничный контроль может быть введён в исключительных ситуациях.
9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу — национальную карту. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия и другие страны. Это следствие изменения миграционного законодательства Венгрии с 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте был опубликован еще весной, задолго до поездки Орбана.
* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России