https://1prime.ru/20240804/rossiyane-850654974.html

"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Неприемлемо". В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T14:30+0300

2024-08-04T14:30+0300

2024-08-04T14:30+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург призвал усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за смягчения Будапештом визового режима для россиян и белорусов, пишет Bild*. "Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.Чиновник напомнил, что согласно европейским договорам, пограничный контроль может быть введён в исключительных ситуациях.9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу — национальную карту. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия и другие страны. Это следствие изменения миграционного законодательства Венгрии с 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте был опубликован еще весной, задолго до поездки Орбана.* Признано Росфинмониторингом СМИ-иноагентом в России

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ес, визовый режим, германия, венгрия, россия