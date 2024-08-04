https://1prime.ru/20240804/ryabkov-850654260.html

Рябков исключил возможность подачек и подарков для США

Рябков исключил возможность подачек и подарков для США - 04.08.2024, ПРАЙМ

Рябков исключил возможность подачек и подарков для США

Россия не пойдет на уступки Соединенным Штатам, если Вашингтон будут пытаться навязать Москве что-то выгодное только ему, договариваться можно только "баш на... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T12:49+0300

2024-08-04T12:49+0300

2024-08-04T12:49+0300

сергей рябков

мид рф

россия

сша

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия не пойдет на уступки Соединенным Штатам, если Вашингтон будут пытаться навязать Москве что-то выгодное только ему, договариваться можно только "баш на баш", заявил в эфире телеканала "Россия 1" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя позицию по урегулированию украинского кризиса. "Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом, никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут", - подчеркнул дипломат."Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон", - отметил Рябков.По его словам, договоренности, которые были выгодны только американской стороне, не будут заключены."Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей", - указал замглавы МИД.Рябков уточнил, что договариваться можно "только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор..

https://1prime.ru/20240804/ryabkov-850653970.html

сша

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сергей рябков, мид рф, россия, сша