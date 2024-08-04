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Часы Судного дня показывают "без двух минут", заявил Рябков - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Часы Судного дня показывают "без двух минут", заявил Рябков
Часы Судного дня показывают "без двух минут", заявил Рябков - 04.08.2024, ПРАЙМ
Часы Судного дня показывают "без двух минут", заявил Рябков
Демонстрирующие геополитическую напряженность часы Судного дня показывают "без двух минут", предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T13:46+0300
2024-08-04T13:46+0300
россия
мир
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Демонстрирующие геополитическую напряженность часы Судного дня показывают "без двух минут", предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В то же время, как добавил замглавы российского МИД, это еще не означает, что ход этих часов нельзя повернуть вспять."Не хотелось бы говорить в терминах - "мы в свободном падении", "мы летим в пропасть", "мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос" и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову", - сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Ранее в январе текущего года сообщалось, что стрелки часов Судного дня второй год подряд показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", человечеству угрожает все тот же беспрецедентный уровень опасности, что и в 2023 году. Уточняется, что, с момента создания в 1947 году, стрелки часов Судного дня были ближе всего к полуночи (две минуты) в 1953 году, когда США и СССР с разницей всего в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.
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россия, мир
РОССИЯ, МИР
13:46 04.08.2024
 
Часы Судного дня показывают "без двух минут", заявил Рябков

Рябков: часы Судного дня показывают "без двух минут"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Демонстрирующие геополитическую напряженность часы Судного дня показывают "без двух минут", предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
В то же время, как добавил замглавы российского МИД, это еще не означает, что ход этих часов нельзя повернуть вспять.
"Не хотелось бы говорить в терминах - "мы в свободном падении", "мы летим в пропасть", "мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос" и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову", - сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Ранее в январе текущего года сообщалось, что стрелки часов Судного дня второй год подряд показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", человечеству угрожает все тот же беспрецедентный уровень опасности, что и в 2023 году.
Уточняется, что, с момента создания в 1947 году, стрелки часов Судного дня были ближе всего к полуночи (две минуты) в 1953 году, когда США и СССР с разницей всего в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2024
Стрелки часов Судного дня снова показали 90 секунд до "ядерной полуночи"
24 января, 11:02
 
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