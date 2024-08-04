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Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев

Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев - 04.08.2024, ПРАЙМ

Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев

США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T21:14+0300

2024-08-04T21:14+0300

2024-08-04T21:14+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Кирби заявил в интервью, что США советовали своим гражданам не ездить в Россию, также Вашингтон ввел санкции по Акту Левинсона, и это будет сделано снова.Акт Левинсона — это действующий американский закон, который позволяет властям вводить санкции и ограничения за незаконное удержание граждан США.Кирби сообщил, что несмотря на усиление давления на Москву, администрация США намерена добиться возвращения своих граждан из РФ, в том числе и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден и обвинен в РФ в контрабанде и хранении наркотиков.В воскресенье утром радио Sputnik передало новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением "отличной сделки", связанной с обменом.

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сша, джон кирби, белый дом