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Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев - 04.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев
США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T21:14+0300
2024-08-04T21:14+0300
политика
сша
джон кирби
белый дом
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Кирби заявил в интервью, что США советовали своим гражданам не ездить в Россию, также Вашингтон ввел санкции по Акту Левинсона, и это будет сделано снова.Акт Левинсона — это действующий американский закон, который позволяет властям вводить санкции и ограничения за незаконное удержание граждан США.Кирби сообщил, что несмотря на усиление давления на Москву, администрация США намерена добиться возвращения своих граждан из РФ, в том числе и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден и обвинен в РФ в контрабанде и хранении наркотиков.В воскресенье утром радио Sputnik передало новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением "отличной сделки", связанной с обменом.
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сша, джон кирби, белый дом
Политика, США, Джон Кирби, Белый дом
21:14 04.08.2024
 
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев

США пообещали ввести новые санкции в отношении России за "удержание" американцев

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби заявил в интервью, что США советовали своим гражданам не ездить в Россию, также Вашингтон ввел санкции по Акту Левинсона, и это будет сделано снова.
Акт Левинсона — это действующий американский закон, который позволяет властям вводить санкции и ограничения за незаконное удержание граждан США.
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20:12
Кирби сообщил, что несмотря на усиление давления на Москву, администрация США намерена добиться возвращения своих граждан из РФ, в том числе и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден и обвинен в РФ в контрабанде и хранении наркотиков.
В воскресенье утром радио Sputnik передало новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением "отличной сделки", связанной с обменом.
 
ПолитикаСШАДжон КирбиБелый дом
 
 
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