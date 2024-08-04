https://1prime.ru/20240804/sanktsii-850658070.html
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев - 04.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев
США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T21:14+0300
2024-08-04T21:14+0300
2024-08-04T21:14+0300
политика
сша
джон кирби
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Кирби заявил в интервью, что США советовали своим гражданам не ездить в Россию, также Вашингтон ввел санкции по Акту Левинсона, и это будет сделано снова.Акт Левинсона — это действующий американский закон, который позволяет властям вводить санкции и ограничения за незаконное удержание граждан США.Кирби сообщил, что несмотря на усиление давления на Москву, администрация США намерена добиться возвращения своих граждан из РФ, в том числе и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден и обвинен в РФ в контрабанде и хранении наркотиков.В воскресенье утром радио Sputnik передало новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением "отличной сделки", связанной с обменом.
https://1prime.ru/20240804/piloty-850657775.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джон кирби, белый дом
Политика, США, Джон Кирби, Белый дом
Белый дом пригрозил России введением санкций за удержание американцев
США пообещали ввести новые санкции в отношении России за "удержание" американцев
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби заявил в интервью, что США советовали своим гражданам не ездить в Россию, также Вашингтон ввел санкции по Акту Левинсона, и это будет сделано снова.
Акт Левинсона — это действующий американский закон, который позволяет властям вводить санкции и ограничения за незаконное удержание граждан США.
СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина
Кирби сообщил, что несмотря на усиление давления на Москву, администрация США намерена добиться возвращения своих граждан из РФ, в том числе и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден и обвинен в РФ в контрабанде и хранении наркотиков.
В воскресенье утром радио Sputnik передало новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением "отличной сделки", связанной с обменом.