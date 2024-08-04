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Раскрыты новые контакты с Западом обвиняемого в подрыве машины в Москве

Раскрыты новые контакты с Западом обвиняемого в подрыве машины в Москве - 04.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыты новые контакты с Западом обвиняемого в подрыве машины в Москве

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля в Москве, совершал поездки в Польшу по линии католической церкви, когда отношения с западными... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:33+0300

2024-08-04T11:33+0300

2024-08-04T11:33+0300

происшествия

москва

ес

польша

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля в Москве, совершал поездки в Польшу по линии католической церкви, когда отношения с западными странами были уже натянутые, сообщил РИА Новости его брат Алексей Серебряков. Ранее прихожанка расположенного на на Малой Грузинской улице римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии рассказала, что узнала в Серебрякове министранта прихода. Это мирянин, который прислуживает священнику во время мессы, в православной традиции называется алтарником. "Могу ошибаться, но насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами. Правда, я не помню точный год", - рассказал Алексей Серебряков.По его словам, весь круг общения брата был в этом приходе, он жил в доме рядом с храмом.Инцидент произошел утром 24 июля. В результате подрыва автомобиля на Синявинской улице на севере Москвы получили травмы два человека. МВД сообщило о детонации неустановленного предмета, заложенного в машину. Вечером столичный суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ. Сам подозреваемый на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. Серебрякова доставили из Турции в Москву в ночь на пятницу. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. Как уточнил подозреваемый, за убийство российского офицера ему пообещали выплатить от 10 до 20 тысяч долларов и выдать украинский паспорт. Также Серебряков сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество с украинскими спецслужбами.

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москва

польша

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москва, ес, польша