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Смены эпох не произошло. Шольц не сдержал обещания - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Смены эпох не произошло. Шольц не сдержал обещания
Смены эпох не произошло. Шольц не сдержал обещания - 04.08.2024, ПРАЙМ
Смены эпох не произошло. Шольц не сдержал обещания
Германия стремится к изменению своей роли в североевропейском и прибалтийском регионе, что отражено в речи канцлера Олафа Шольца о "Zeitenwende" — "смене эпох", | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T11:07+0300
2024-08-04T11:07+0300
германия
ес
олаф шольц
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Германия стремится к изменению своей роли в североевропейском и прибалтийском регионе, что отражено в речи канцлера Олафа Шольца о "Zeitenwende" — "смене эпох", пишет катарское издание Al Jazeera."Zeitenwende" означает поворот в политике Германии, направленный в том числе на усиление военной составляющей. Старт ей дала речь Шольца сразу после начала российской СВО, провозгласившего радикальную смену внешнеполитического курса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые эксперты сомневаются в эффективности политики "Zeitenwende", указывая на ее преждевременность и отсутствие результатов.Эксперт по международным отношениям в Центре либеральной современности в Берлине Бенджамин Таллис считает, что "Zeitenwende" выдохся и превратился в "Slightenwende" -- игра слов, которая в данном случае подразумевает переход на ослабленные позиции, сбавление оборотов.Германия является ключевым членом НАТО, обладает значительным оборонным бюджетом и промышленностью. При этом некоторые критикуют ее за использование своих сильных сторон для сдерживания других, более энергичных стран.Германия оказывает значительную помощь Украине, но ее расходы на оборону остаются ниже, чем у некоторых других стран. В 2023 году ФРГ сократила свои расходы на поддержку Украины, что вызвало критику.Несмотря на высокий уровень поддержки Украины среди населения, правительство Германии сокращает расходы на оборону.Некоторые эксперты считают, что Германия должна более решительно поддерживать восточноевропейские страны и увеличить расходы на оборону.Как отмечается, Германия сталкивается с выбором между следованием НАТО и изменением своей роли в обеспечении безопасности Европы.Некоторые эксперты полагают, что Германия не сможет быстро изменить свою политику и ей потребуется стратегическое руководство со стороны других стран.По мнению Таллиса, события превосходят способность немцев изменить свое мышление, и другие союзники по НАТО, такие как Франция или Великобритания, могут в конечном итоге взять на себя роль лидера среди стран Северной Европы и Прибалтики, а также в Восточной Европе, где обеспечение безопасности является главным приоритетом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, ес, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, ЕС, Олаф Шольц
11:07 04.08.2024
 
Смены эпох не произошло. Шольц не сдержал обещания

Al Jazeera: Шольца критикуют неспособность выполнить обещания

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Германия стремится к изменению своей роли в североевропейском и прибалтийском регионе, что отражено в речи канцлера Олафа Шольца о "Zeitenwende" — "смене эпох", пишет катарское издание Al Jazeera.
"Zeitenwende" означает поворот в политике Германии, направленный в том числе на усиление военной составляющей. Старт ей дала речь Шольца сразу после начала российской СВО, провозгласившего радикальную смену внешнеполитического курса.
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Некоторые эксперты сомневаются в эффективности политики "Zeitenwende", указывая на ее преждевременность и отсутствие результатов.
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Эксперт по международным отношениям в Центре либеральной современности в Берлине Бенджамин Таллис считает, что "Zeitenwende" выдохся и превратился в "Slightenwende" -- игра слов, которая в данном случае подразумевает переход на ослабленные позиции, сбавление оборотов.
Германия является ключевым членом НАТО, обладает значительным оборонным бюджетом и промышленностью. При этом некоторые критикуют ее за использование своих сильных сторон для сдерживания других, более энергичных стран.
Германия оказывает значительную помощь Украине, но ее расходы на оборону остаются ниже, чем у некоторых других стран. В 2023 году ФРГ сократила свои расходы на поддержку Украины, что вызвало критику.
Несмотря на высокий уровень поддержки Украины среди населения, правительство Германии сокращает расходы на оборону.
Некоторые эксперты считают, что Германия должна более решительно поддерживать восточноевропейские страны и увеличить расходы на оборону.
Как отмечается, Германия сталкивается с выбором между следованием НАТО и изменением своей роли в обеспечении безопасности Европы.
Некоторые эксперты полагают, что Германия не сможет быстро изменить свою политику и ей потребуется стратегическое руководство со стороны других стран.
По мнению Таллиса, события превосходят способность немцев изменить свое мышление, и другие союзники по НАТО, такие как Франция или Великобритания, могут в конечном итоге взять на себя роль лидера среди стран Северной Европы и Прибалтики, а также в Восточной Европе, где обеспечение безопасности является главным приоритетом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГЕРМАНИЯЕСОлаф Шольц
 
 
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