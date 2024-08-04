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Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - 04.08.2024, ПРАЙМ

Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

Соединенные Штаты не могут противостоять России и Китаю, пока в их главе находится действующий президент Джо Байден. Об этом в интервью Fox Business рассказал... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T10:47+0300

2024-08-04T10:47+0300

2024-08-04T10:47+0300

россия

сша

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут противостоять России и Китаю, пока в их главе находится действующий президент Джо Байден. Об этом в интервью Fox Business рассказал американский отставной генерал Кит Келлог."Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — возмутился он.Кроме того, экс-генерал добавил, что американские как союзники, так и противники должны получить от США четкий сигнал о ее силе. В последнее время в западных СМИ распространяется информация о потенциальном нападении России на государства НАТО. В Кремле же неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.

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россия, сша