Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - 04.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240804/ssha-850652719.html
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - 04.08.2024, ПРАЙМ
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России
Соединенные Штаты не могут противостоять России и Китаю, пока в их главе находится действующий президент Джо Байден. Об этом в интервью Fox Business рассказал... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T10:47+0300
2024-08-04T10:47+0300
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут противостоять России и Китаю, пока в их главе находится действующий президент Джо Байден. Об этом в интервью Fox Business рассказал американский отставной генерал Кит Келлог."Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — возмутился он.Кроме того, экс-генерал добавил, что американские как союзники, так и противники должны получить от США четкий сигнал о ее силе. В последнее время в западных СМИ распространяется информация о потенциальном нападении России на государства НАТО. В Кремле же неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850643779.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
РОССИЯ, США
10:47 04.08.2024
 
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

Генерал Келлог: при Байдене США не готовы противостоять России и Китаю

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут противостоять России и Китаю, пока в их главе находится действующий президент Джо Байден. Об этом в интервью Fox Business рассказал американский отставной генерал Кит Келлог.

"Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — возмутился он.
Кроме того, экс-генерал добавил, что американские как союзники, так и противники должны получить от США четкий сигнал о ее силе.
В последнее время в западных СМИ распространяется информация о потенциальном нападении России на государства НАТО. В Кремле же неоднократно заявляли, что страна не собирается вступать в военное противостояние с западными государствами. В то же время, как упоминал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва остается открытой для диалога как в геополитической, так и в экономической сферах.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
Вчера, 12:38
 
РОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала