https://1prime.ru/20240804/ssha-850656590.html
"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление
"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление
В 2023 году Министерство обороны США получило более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении главы Национального агентства по... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T17:19+0300
2024-08-04T17:19+0300
2024-08-04T17:20+0300
вооружения
сша
россия
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В 2023 году Министерство обороны США получило более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.Так, он отметил, что Пентагон обязан инвестициям Обамы, Трампа и Байдена, которые сделали возможными поставки такого внушительного количество снарядов. По его словам, эта поставка стала самой крупной с окончания холодной войны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБолее того, Хруби ожидает возрождения ядерной энергетики в результате изменения климата. Он предполагает, что благодаря инновационным технологиям теперь будет использоваться уран более высокого обогащения, что, вероятно, бросит вызов режиму ядерного нераспространения. Глава агентства напомнил, что ранее в прошлом году его ведомство заявило о выпуске модернизированной термоядерной бомбы B61-13. По его словам, она может поступить на вооружение уже через два года. Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240524/putin-848497670.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, ядерное оружие
"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление
Хруби заявила о крупнейшем со времен холодной войны пополнении ядерного арсенала
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
В 2023 году Министерство обороны США получило более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении
главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.
Так, он отметил, что Пентагон обязан инвестициям Обамы, Трампа и Байдена, которые сделали возможными поставки такого внушительного количество снарядов. По его словам, эта поставка стала самой крупной с окончания холодной войны.
Более того, Хруби ожидает возрождения ядерной энергетики в результате изменения климата. Он предполагает, что благодаря инновационным технологиям теперь будет использоваться уран более высокого обогащения, что, вероятно, бросит вызов режиму ядерного нераспространения.
Глава агентства напомнил, что ранее в прошлом году его ведомство заявило о выпуске модернизированной термоядерной бомбы B61-13. По его словам, она может поступить на вооружение уже через два года.
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
Россия ничего не нагнетает, проводя учения с ядерным оружием, заявил Путин