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"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление

"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Впервые после холодной войны". В США сделали устрашающее заявление

В 2023 году Министерство обороны США получило более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении главы Национального агентства по... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T17:19+0300

2024-08-04T17:19+0300

2024-08-04T17:20+0300

вооружения

сша

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ядерное оружие

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В 2023 году Министерство обороны США получило более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.Так, он отметил, что Пентагон обязан инвестициям Обамы, Трампа и Байдена, которые сделали возможными поставки такого внушительного количество снарядов. По его словам, эта поставка стала самой крупной с окончания холодной войны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБолее того, Хруби ожидает возрождения ядерной энергетики в результате изменения климата. Он предполагает, что благодаря инновационным технологиям теперь будет использоваться уран более высокого обогащения, что, вероятно, бросит вызов режиму ядерного нераспространения. Глава агентства напомнил, что ранее в прошлом году его ведомство заявило о выпуске модернизированной термоядерной бомбы B61-13. По его словам, она может поступить на вооружение уже через два года. Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.

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сша, россия, ядерное оружие