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В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель

В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель - 04.08.2024, ПРАЙМ

В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель

Следствие получило показания еще одного свидетеля по уголовному делу о теракте в концерном зале "Крокус сити холл", он подтвердил причастность одного из... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T08:18+0300

2024-08-04T08:18+0300

2024-08-04T08:19+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Следствие получило показания еще одного свидетеля по уголовному делу о теракте в концерном зале "Крокус сити холл", он подтвердил причастность одного из обвиняемых Мухаммада Зоира Шарипзоды к совершенному преступлению, сообщается в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление", - указывается в документе. Уроженец Таджикистана Шарипзода является 11-м по счету арестованным фигурантом дела. Его задержали 4 апреля. Кроме того, в тот же день ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранцев и одного россиянина, причастных к террористическому акту. По данным ФСБ, "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте", а третий фигурант дела занимался вербовкой пособников и финансированием ее исполнителей. Шарипзода обжаловал решение суда, защита ходатайствовала об избрании иной меры пресечения, но решение было оставлено в силе. Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. В результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне.

https://1prime.ru/20240731/terakty-850567150.html

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крокус сити холл