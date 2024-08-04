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"Живуч и непобедим". В США сравнили Трампа с одним диктатором - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Живуч и непобедим". В США сравнили Трампа с одним диктатором
"Живуч и непобедим". В США сравнили Трампа с одним диктатором - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Живуч и непобедим". В США сравнили Трампа с одним диктатором
Попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа похожа на покушение на фашистского лидера Италии Бенито Муссолини. Об... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T09:06+0300
2024-08-04T09:08+0300
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа похожа на покушение на фашистского лидера Италии Бенито Муссолини. Об этом рассказала профессор истории и итальянских исследований в Нью-Йоркском университете Рут Бен-Гиат в статье для Politico.Так, профессор сообщила, что Трамп сумел создать и укрепить культ своей личности, так как убедил американских избирателей в том, что он живуч и непобедим. По ее словам, то же самое в свое время сделал Муссолини. Рут Бен-Гиат уточнила, что оба политика после покушения использовали свои фотографии для того, чтобы вызвать сочувствие у людей. Она добавила, что это эффективный прием, так как знакомство с поведением влиятельных политиков в критической ситуации имеет особое значение, в особенности тогда, когда они не стали убегать.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
09:06 04.08.2024 (обновлено: 09:08 04.08.2024)
 
"Живуч и непобедим". В США сравнили Трампа с одним диктатором

Politico: покушение на Трампа делает его похожим на Муссолини

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа похожа на покушение на фашистского лидера Италии Бенито Муссолини. Об этом рассказала профессор истории и итальянских исследований в Нью-Йоркском университете Рут Бен-Гиат в статье для Politico.
Так, профессор сообщила, что Трамп сумел создать и укрепить культ своей личности, так как убедил американских избирателей в том, что он живуч и непобедим. По ее словам, то же самое в свое время сделал Муссолини.
Рут Бен-Гиат уточнила, что оба политика после покушения использовали свои фотографии для того, чтобы вызвать сочувствие у людей. Она добавила, что это эффективный прием, так как знакомство с поведением влиятельных политиков в критической ситуации имеет особое значение, в особенности тогда, когда они не стали убегать.
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
16 июля, 13:38
 
СШАДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
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