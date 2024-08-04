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В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа - 04.08.2024, ПРАЙМ
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В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа
В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа - 04.08.2024, ПРАЙМ
В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа
В Соединенных Штатах возобновили уголовное дело против кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщили в... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T09:13+0300
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сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возобновили уголовное дело против кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщили в Федеральном окружном суде в Вашингтоне. В суде уточнили, что предварительное совещание по делу Трампа пройдет 16 августа 2024 года. Отмечается, что возобновления дела связано с решением Верховного суда, отказавщегося в июле признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.Трампу было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу сроком лишения свободы на 20 лет. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.Как ранее говорил губернатор штата Флорида Рона Десантиса дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США
09:13 04.08.2024
 
В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа

Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возобновили уголовное дело против кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщили в Федеральном окружном суде в Вашингтоне.
В суде уточнили, что предварительное совещание по делу Трампа пройдет 16 августа 2024 года. Отмечается, что возобновления дела связано с решением Верховного суда, отказавщегося в июле признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.
Трампу было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу сроком лишения свободы на 20 лет. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.
Как ранее говорил губернатор штата Флорида Рона Десантиса дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.
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