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Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram* - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram*
Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram* - 04.08.2024, ПРАЙМ
Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram*
В воскресенье оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) выступила с призывом созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса о... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T21:22+0300
2024-08-04T21:22+0300
политика
турция
соцсети
instagram
meta
блокировка
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СТАМБУЛ, 4 авг - ПРАЙМ. В воскресенье оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) выступила с призывом созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса о блокировке соцсети Instagram*. Сроки разблокировки Instagram* в Турции зависят от устранения нарушений и приведения деятельности соцсети в соответствие с турецким законодательством, заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. По словам Уралоглу, представители партии уже обсуждают этот вопрос с коллегами из других партий. Он подчеркнул, что решение необходимо принять как можно скорее. Ещё одна социальная сеть, принадлежащая Meta*, — Threads* — стала недоступна в Турции с 29 апреля. Причиной послужило решение турецкого регулятора, который выразил недовольство тем, что аккаунты пользователей Threads* автоматически объединяются с аккаунтами в Instagram*. Кроме того, Meta* оштрафовали в общей сложности на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (что составляет более 38 миллионов долларов США) по итогам нескольких разбирательств.31 июля глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал социальную сеть Instagram* за то, что она блокирует публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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турция, соцсети, instagram, meta, блокировка
Политика, ТУРЦИЯ, соцсети, Instagram, Meta, блокировка
21:22 04.08.2024
 
Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram*

Оппозиция Турции требует созвать заседание парламента по запрету Instagram*

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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СТАМБУЛ, 4 авг - ПРАЙМ. В воскресенье оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) выступила с призывом созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса о блокировке соцсети Instagram*.
Сроки разблокировки Instagram* в Турции зависят от устранения нарушений и приведения деятельности соцсети в соответствие с турецким законодательством, заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
По словам Уралоглу, представители партии уже обсуждают этот вопрос с коллегами из других партий. Он подчеркнул, что решение необходимо принять как можно скорее.
Флаг Турции
В Турции заблокировали Instagram*
2 августа, 08:14
Ещё одна социальная сеть, принадлежащая Meta*, — Threads* — стала недоступна в Турции с 29 апреля. Причиной послужило решение турецкого регулятора, который выразил недовольство тем, что аккаунты пользователей Threads* автоматически объединяются с аккаунтами в Instagram*.
Кроме того, Meta* оштрафовали в общей сложности на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (что составляет более 38 миллионов долларов США) по итогам нескольких разбирательств.
31 июля глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал социальную сеть Instagram* за то, что она блокирует публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ПолитикаТУРЦИЯсоцсетиInstagramMetaблокировка
 
 
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