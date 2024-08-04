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СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T15:59+0300
2024-08-04T15:59+0300
2024-08-04T15:59+0300
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украина
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Поражение в украинском конфликте уже потерпела Германия, поделился своим мнением главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.Так, журналист написал, что на текущий момент Германия явно входит в список проигравших. По его словам, в попытках "сдержать Россию" немецкие власти все больше рассчитывают на помощь США, что демонстрируют, например, заявления канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории ФРГ. Гуйер подчеркивает, что другие ведущие государства НАТО, такие как Британия и Франция, в вопросе сдерживания России,наоборот, полагаются на собственные арсеналы, тогда как Германия надеется на помощь извне. Журналист сообщил, что если экс-президент Дональд Трамп вернется в Белый дом, то он потребует от немецких властей в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента от ВВП, что предполагает условие членства в Североатлантическом альянсе.Гуйер упомянул, что украинский конфликт форсировал существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад, так как жители ФРГ и бвшей ГДР по-разному смотрят как на НАТО, так и на Россию.Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал власти стран Европейского союза создать оборонительный союз с Россией. По его словам, мирный порядок, который так нужен Европе, включает в себя Россию.
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РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
NZZ: Германия уже проиграла в конфликте на Украине
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Поражение в украинском конфликте уже потерпела Германия, поделился своим мнением главный редактор Neue Zürcher Zeitung
Эрик Гуйер.
Так, журналист написал, что на текущий момент Германия явно входит в список проигравших. По его словам, в попытках "сдержать Россию" немецкие власти все больше рассчитывают на помощь США, что демонстрируют, например, заявления канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории ФРГ.
Гуйер подчеркивает, что другие ведущие государства НАТО, такие как Британия и Франция, в вопросе сдерживания России,наоборот, полагаются на собственные арсеналы, тогда как Германия надеется на помощь извне.
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
Журналист сообщил, что если экс-президент Дональд Трамп вернется в Белый дом, то он потребует от немецких властей в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента от ВВП, что предполагает условие членства в Североатлантическом альянсе.
Гуйер упомянул, что украинский конфликт форсировал существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад, так как жители ФРГ и бвшей ГДР по-разному смотрят как на НАТО, так и на Россию.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал власти стран Европейского союза создать оборонительный союз с Россией. По его словам, мирный порядок, который так нужен Европе, включает в себя Россию.