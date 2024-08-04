https://1prime.ru/20240804/ukraina-850655571.html

СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине

СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине

Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T15:59+0300

2024-08-04T15:59+0300

2024-08-04T15:59+0300

россия

германия

украина

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Поражение в украинском конфликте уже потерпела Германия, поделился своим мнением главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.Так, журналист написал, что на текущий момент Германия явно входит в список проигравших. По его словам, в попытках "сдержать Россию" немецкие власти все больше рассчитывают на помощь США, что демонстрируют, например, заявления канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории ФРГ. Гуйер подчеркивает, что другие ведущие государства НАТО, такие как Британия и Франция, в вопросе сдерживания России,наоборот, полагаются на собственные арсеналы, тогда как Германия надеется на помощь извне. Журналист сообщил, что если экс-президент Дональд Трамп вернется в Белый дом, то он потребует от немецких властей в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента от ВВП, что предполагает условие членства в Североатлантическом альянсе.Гуйер упомянул, что украинский конфликт форсировал существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад, так как жители ФРГ и бвшей ГДР по-разному смотрят как на НАТО, так и на Россию.Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал власти стран Европейского союза создать оборонительный союз с Россией. По его словам, мирный порядок, который так нужен Европе, включает в себя Россию.

https://1prime.ru/20240804/germaniya-850651167.html

германия

украина

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россия, германия, украина